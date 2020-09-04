Milas'ın İkizköy Mahallesi sakinlerinin susuzluk tepkisi Milas'ın İkizköy Mahallesi sakinlerinin susuzluk tepkisiMUĞLA'nın Milas ilçesinin İkizköy Mahallesi sakinleri, 20 Ağustos'tan beridir sularının akmadığını belirterek yetkilileri göreve çağırdı.

Milas'ın İkizköy Mahallesi sakinlerinin susuzluk tepkisi

MUĞLA'nın Milas ilçesinin İkizköy Mahallesi sakinleri, 20 Ağustos'tan beridir sularının akmadığını belirterek yetkilileri göreve çağırdı. Kesintinin nedeniyle ilgili bilgi edinemediklerini söyleyen tepkili mahalleli, yerleşime getirttikleri tankerlerle su ihtiyacını gidermeye çalışıyor.

Milas ilçe merkezine 17 kilometre mesafedeki 250 nüfuslu İkizköy Mahallesi sakinleri, şebeke suyunun 20 Ağustos'tan beri kesildiğini belirtti. Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne (MUSKİ) durumu ilettiklerini ancak muhatap bulamadıklarını söyleyen vatandaşlar, kesintinin nedenini bilmediklerini ifade etti. Mahalle sakinleri her yaz aynı sorunu yaşadıklarını ifade etti. Yaz aylarında susuzluk nedeniyle mağdur oldukları kaydeden vatandaşlar, taşıma suyu ile kuyu suyuyla ihtiyaçlarını gidermeye çalıştıklarını kaydetti.

Günlerdir su sıkıntısı yaşadıklarını ifade eden Mahalle Muhtarı Muhsin Bilge (52), "Biz muhtarlık olarak konuyla ilgili Kaymakamlık, Valilikle yazışmalar yaptık. MUSKİ'ye durumu bildirdik. Çözüm arıyoruz. MUSKİ yaz sezonu olduğunu her an yetişemiyor, gelemiyor, ama ertesi gün gelip yapıyor. Mahallemizde su olmadığı zaman, hayırsever tarafından yapılan kuyu suyunu kullanıyoruz" dedi.

VATANDAŞ MUTSUZ

Mahalle sakinlerinden Şevket Emir (80), doğma büyüme mahalle sakini olduğunu ifade ederek, "Her zaman bu vakitlerde köyümüzde su akmıyor, ara sıra gelip geri kesiliyor. Sularımız özellikle bu sıralar daha çok kesiliyor. İşte gördüğünüz gibi çeşmelerimizden su yerine hava geliyor" dedi. Eşinin evlerinin önüne getirdiği su tankeri ile kendilerinin ve komşularının su sıkıntısının bir nebze olsun çözüldüğünü dile getiren Gülören Demir (50) ise, "Yazın su akmıyor. Eşim tanker getirdi evin önüne. Tankerdeki su ile hem kendi ihtiyaçlarımızı hem de beslediğimiz hayvanların ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Yazın su gelmiyor, yetkililerden yardım istiyoruz. Bütün ihtiyaçlarımızı tankerden karşılıyoruz" dedi.

Konuyla ilgili açıklama yapan MUSKİ yetkilileri, "Biz Muğla Büyükşehir olarak, bölgemizde bulunan mahallerde çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Sorunun nedeni o bölgedeki bir termik santral. Bölgede bulunan ana deponun ve vanaların büyük bir çoğunluğu o santralin olduğu bölgede yer alıyor. Kesintiler genellikle santralde kullanım arttığında yaşanıyor. MUSKİ olarak biz mahkemeye başvurduk. Danıştay'dan aleyhimize karar çıktı" dedi.

Kaynak: DHA