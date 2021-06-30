Mikrokredi dolandırıcılığı ağır cezalık
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Mikrokredi dolandırıcılığı ağır cezalık

Mikrokredi dolandırıcılığı ağır cezalık
Demirören Haber Ajansı / Gürkay Gündoğan - Haberler | Güncel

ZONGULDAK'ta, 2008-2009 yılları arasında mikrokredi uygulaması kapsamında Türkiye İsrafı Önleme Vakfı çalışanları ve üyelerince, 37 kişi adına sahte imzalarla kredi çektikleri, kredi borçlarını ödeyen kişilere belge vermeyerek ödenen taksitleri kendi hesaplarına geçtikleri iddiasıyla 2011...

ZONGULDAK'ta, 2008-2009 yılları arasında mikrokredi uygulaması kapsamında Türkiye İsrafı Önleme Vakfı çalışanları ve üyelerince, 37 kişi adına sahte imzalarla kredi çektikleri, kredi borçlarını ödeyen kişilere belge vermeyerek ödenen taksitleri kendi hesaplarına geçtikleri iddiasıyla 2011 yılında açılan ve 2014 yılında sonuçlanan davada, 6 kişiye 3 yıl 9 ay ile 6 yıl 3 ay arasında değişen hapis cezaları verildi. Yargıtay 15. Ceza Dairesi, verilen hükümlerin ağır ceza mahkemesince verilmesi gerekirken asliye ceza mahkemesince verildiği gerekçesiyle şüphelilere yönelik verilen kararı bozmasıyla 6 kişi tekrar hakim karşısına çıktı.

Cumhuriyet Başsavcılığı, 2009 yılında yapılan şikayet üzerine merkezi Ankara'da bulunan Türkiye İsrafı Önleme Vakfı'nın Zonguldak çalışanları ve vakıf aracılığıyla kredi çeken bazı kişilerin hile yoluyla haksız kazanç elde ettikleri iddiasıyla soruşturma başlattı. Yapılan soruşturma kapsamında, çalışanlardan C.G.'nin kredi verilen kişilerin ödediği taksitleri hukuki belge düzenlemeyerek tahsil ettiği, diğer sanıkların da evraklarda sahtecilik yaparak kredi aldıkları ve vakfı da zarara uğrattıkları tespit edildi.  Ayrıca 37 kişi için sahte üye form belgesi düzenlenerek kredi çekildiği ortaya çıktı. Savcılık, C.G., B.K., T.A., S.K., N.K. ve R.K. hakkında 'dolandırıcılık' ve 'hizmet nedeniyle görevi kötüye kullanma' suçlarından dava açıldı. Zonguldak Asliye Ceza Mahkemesi'nde 2011 yılında açılan ve 2014 yılında sonuçlanan davada, tutuksuz sanıklar C.G. 6 yıl 3 ay, B.K., N.K., S.K. ve T.A. 3 yıl 9 ay, R.K. 5 yıl hapis cezalarına çarptırıldı.

KARAR, YARGITAYDAN DÖNDÜYargıtay 15. Ceza Dairesi ise sanıkların ağır ceza mahkemesinde yargılanması gerekirken asliye ceza mahkemesinde yargılandığı gerekçesiyle kararı bozdu. Kararın bozulmasının ardından 6 kişi, olaydan 12 yıl sonra tekrar hakim karşısına çıktı. Zonguldak 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ikinci duruşmasına tutuksuz sanıklardan N.K., C.G. ve T.A. katıldı.Duruşmada ifade veren N.K., başkasının yerine kredi çektiğini kabul ederek bazı kişilerin haberinin olduğunu, bazılarının ise olmadığını ifade ederek, kredi tutarlarını da geri ödediğini söyledi.T.A. vakıfta 5 kişilik grup oluşturarak kredi aldıklarını anlatarak, "Krediden ödediğimiz için C.G., bir daha kredi kullanabileceğimizi söyledi. İkinci defa kredi kullanmak üzere evrakları bana teslim etti. Parayı bana öderken bir veya iki imza attırdı. Sonra gruptaki arkadaşlar krediyi kullanmak istemediler. Ben C.G.'ye krediyi geri teslim edip tek başıma kredi çekmek istediğimi söylediğimde kabul etmedi. Evrakların gönderildiğini söyledi. Bende bu parayı kendim kullandım ve ödeme yapmaya devam ettim." diye konuştu.C.G. ise suçlamaları kabul etmeyerek formların Ankara'ya gitmeden para verilmediğini ve formlara T.A.'nın imza attığını söyledi. Sanıklar ayrıca aldıkları tüm kredileri geri ödediklerini de ifade etti.Mahkeme heyeti, dosyadaki eksiklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkay Gündoğan

LGS birincileri başarılarının sırrını anlattı
LGS birincileri başarılarının sırrını anlattı
Türkiye, Avusturya'da yakalanan Sezgin Baran Korkmaz'ın iadesini istedi
Türkiye, Avusturya'da yakalanan Sezgin Baran Korkmaz'ın iadesini istedi
Şort giyen genç kıza sokakta sözlü saldırı! Babasına da hakaret edildi
Şort giyen genç kıza sokakta sözlü saldırı! Babasına da hakaret edildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Lütfü Türkkan Meral Akşener Mustafa Varank Vladimir Putin
Magazin Müge Anlı Şener Şen Hande Erçel Haluk Bilginer
Spor Cristiano Arda Turan Mesut Özil Burak Elmas Şenol Güneş
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Mikrokredi dolandırıcılığı ağır cezalık - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.6.2021 14:02:49. #1.16#

title