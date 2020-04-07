Mikrobiyoloji uzmanı Dr. Mehmet Ulusoy, koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybetti İstanbul Özel Meltem Hastanesi mikrobiyoloji uzmanı, İstanbul Tabip Odası üyesi Dr. Mehmet Ulusoy, yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

İstanbul Tabip Odası, İstanbul Özel Meltem Hastanesi mikrobiyoloji uzmanı, İstanbul Tabip Odası üyesi Dr. Mehmet Ulusoy'un koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı.

İstanbul Tabip Odası'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "İstanbul Özel Meltem Hastanesi mikrobiyoloji uzmanı, İstanbul Tabip Odası üyesi Dr. Mehmet Ulusoy'u Covid-19 nedeniyle kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Ailesine, yakınlarına ve tüm sağlık camiamıza başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

CEMİL TAŞÇIOĞLU, KORONAVİRÜSTEN ÖLEN İLK HEKİM OLMUŞTU

1 Nisan'da yaşamını yitiren İstanbul Çapa Tıp Fakültesi Dahiliye Profesörü Cemil Taşçıoğlu, koronavirüs sebebiyle Türkiye'de hayatını kaybeden ilk hekim olmuştu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 1 Nisan'da yaptığı açıklamada 601 sağlık çalışanının koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını açıklamıştı.

Koca'nın açıklama yaptığı gün İstanbul Çapa Tıp Fakültesi Dahiliye Profesörü 67 yaşındaki Cemil Taşçıoğlu, açıklamadan 1 gün sonra ise Cerrahpaşa Tıp Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Feriha Öz yaşamını yitirmişti. Son olarak da İstanbul'da bir özel hastaneden çalışan Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Nurettin Mutluergil'in koronavirüsten öldüğü duyurulmuştu.