Mikado Drama, yetişkin atölyeleri ile bireyin gelişimine katkı sağlıyor

21.11.2019 12:04 | Son Güncelleme: 21.11.2019 12:05

Psikolog, Çocuk Gelişim Uzmanı, Yaratıcı Drama Lideri, Psikolojik Danışman ve uzman eğitimci kadrosu ile hizmet veren Mikado Drama; eğitimlerini pedagojik ve bilimsel yaklaşımla yürütülmekte. Kişisel, toplumsal ve sanatsal gelişimin aynı yerde buluştuğu Mikado Drama; Eğitimde Yaratıcı Drama, Yaratıcı Drama ile Kişisel Gelişim vb. çalışmaları ile çocuklara ve yetişkinlere hizmet vermeyi sürdürmek.

Drama çalışmalarız ile çocuklarımızın kişilik gelişimlerine ve sosyal yaşantılarına; Temel Oyunculuk ve Diksiyon Eğitimi, Veli Paylaşım Grupları vb. yetişkin atölyeleri ile bireyin gelişimine katkı sağlıyor.

Kaynak: Bültenler