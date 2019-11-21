Mikado Drama, yetişkin atölyeleri ile bireyin gelişimine katkı sağlıyor
Kadıköy Koşuyolu'nda kurulan Mikado Drama; Yaratıcı drama, Psikodrama gibi yaşantısal teknikler başta olmak üzere eğitim ve gelişim alanlarında deneyim odaklı yaklaşımları yaygınlaştırarak kişilerin özellikle çocukların sosyal-duygusal gelişim süreçlerine yol arkadaşlığını amaçlıyor.
Psikolog, Çocuk Gelişim Uzmanı, Yaratıcı Drama Lideri, Psikolojik Danışman ve uzman eğitimci kadrosu ile hizmet veren Mikado Drama; eğitimlerini pedagojik ve bilimsel yaklaşımla yürütülmekte. Kişisel, toplumsal ve sanatsal gelişimin aynı yerde buluştuğu Mikado Drama; Eğitimde Yaratıcı Drama, Yaratıcı Drama ile Kişisel Gelişim vb. çalışmaları ile çocuklara ve yetişkinlere hizmet vermeyi sürdürmek.
Drama çalışmalarız ile çocuklarımızın kişilik gelişimlerine ve sosyal yaşantılarına; Temel Oyunculuk ve Diksiyon Eğitimi, Veli Paylaşım Grupları vb. yetişkin atölyeleri ile bireyin gelişimine katkı sağlıyor.