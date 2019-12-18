"Mihalıççık'ın sanayileşmesi için tecrübelerimizi sizinle paylaşmaya hazırız"

18.12.2019 11:59 | Son Güncelleme: 18.12.2019 11:59

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, Mihalıççık Belediye Başkanı Haydar Çorum ve beraberindeki heyeti ağırladı.

Başkan Küpeli'yi ziyaret eden Mihalıççık Belediye Başkanı Haydar Çorumyürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi verdi. Mihalıççık'ta çok sayıda işletmenin üretim yaptığını söyleyen Çorum, "Mihalıççık maden rezervi bakımından Türkiye'nin en iyi bölgelerinden bir tanesi. Çok sayıda işletme var.İlçemizde 800 milyon dolarlık bir yatırım söz konusu. Yaklaşık 3 bin çalışanımız var" dedi.

Çorumayrıca Yunus Emre'nin diyarı olduklarını ifade ederek, "Anadolu'da Türkçe şiirin öncüsü olan tasavvuf ve halk şairi Yunus Emre'nin külliyesi ve türbesi ilçemizde. UNESCO, Yunus Emre'nin vefatının 700. yılı dolayısıyla 2021 yılını Yunus Emre Yılı olarak ilan etti. Bu bizim için büyük bir avantaj. Uluslararası bir çalıştay yapmak için üniversitelerimiz ve şehrin paydaşlarıyla ortak bir çalışma yapacağız" diye konuştu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Küpeli, Eskişehir'in tüm ilçeleri gibi Mihalıççık'ın da içinde barındırdığı değerlerlekent için son derece önemli bir ilçe olduğunu aktardı. Bölge olarak Mihalıççık'ta yapılan çalışmaları takip ettiklerini belirten Küpeli, "Mihalıççık'ın gelişmesi için sanayileşmesi için elimizden gelen yardımı yapmaya, tecrübelerimizi sizinle paylaşmaya hazırız" dedi.Başkan Küpeli, Belediye Başkanı Haydar Çorum'a çalışmalarında ise başarı diledi.

Ziyaretin sonunda Mihalıççık Belediye Başkanı Haydar Çorum,Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli'ye Yunus Emre tablosu hediye etti.

Kaynak: Bültenler