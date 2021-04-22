Mihalgazi ilçesinde zabıta denetim gerçekleştirdi
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Mihalgazi ilçesinde zabıta denetim gerçekleştirdi

Mihalgazi ilçesinde zabıta denetim gerçekleştirdi
Anadolu Ajansı / Atilla Ünal - Haberler | Güncel

Mihalgazi İlçe Belediyesi zabıta ekipleri, ramazan ayı dolaysıyla fırın ve unlu mamul üretimi yapan işletmeler ile pazar esnafını denetledi.

Mihalgazi İlçe Belediyesi zabıta ekipleri, ramazan ayı dolaysıyla fırın ve unlu mamul üretimi yapan işletmeler ile pazar esnafını denetledi.

Zabıta ekipleri ilçede faaliyet gösteren fırın ve unlu mamul üretimi yapan işletmelerde hijyen ve gramaj denetimi yaptı. Denetimlerde gramaj, hijyen, maske, eldiven, bone kullanımı ve üretimde kullanılan mamullerin son kullanma tarihleri kontrol edildi.

Belediye Başkanı Zeynep Güneş Akgün, AA muhabirine, yapılan denetimlerle ilgili esnafın kurallara uymakta hassasiyet gösterdiğini tespit ettiklerine değinerek, fırın ve unlu mamul üretimi yapılan işletmelerde ise gramajların standartlara uygun olduğunu kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Atilla Ünal

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