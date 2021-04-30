Mihalgazi ilçesinde sokağa çıkma kısıtlaması denetimi yapıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Mihalgazi ilçesinde sokağa çıkma kısıtlaması denetimi yapıldı

Mihalgazi ilçesinde sokağa çıkma kısıtlaması denetimi yapıldı
Anadolu Ajansı / Atilla Ünal - Haberler | Güncel

Eskişehir'in Mihalgazi ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında 17 Mayıs Pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek tam kapanma nedeniyle polis, denetim gerçekleştirdi.

Eskişehir'in Mihalgazi ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında 17 Mayıs Pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek tam kapanma nedeniyle polis, denetim gerçekleştirdi.

Mihalgazi İlçe Emniyet Amirliği ekipleri kontrol noktasında geçen araçlarda sürücü ve yolcuların izin belgelerini kontrol etti.

Belediyenin anons sisteminden de vatandaşlara Ramazan Bayramı sonuna kadar uygulanacak tam kapanma kurallarına uymaları yönünde bilgilendirme yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Atilla Ünal

Muş: 'Ciro kaybı desteklerinden yararlanma şartını taşıyan işletmelerimiz, 31 Mayıs saat 23.59'a kadar başvurularını e-Devlet üzerinden yapabilecek.'
Muş: "Ciro kaybı desteklerinden yararlanma şartını taşıyan işletmelerimiz, 31 Mayıs saat 23.59'a kadar başvurularını e-Devlet üzerinden yapabilecek."
Kütahya ve Kocaeli'de tam kapanma döneminde marketlerde satılan bazı ürünlere kısıtlama getirildi
Kütahya ve Kocaeli'de tam kapanma döneminde marketlerde satılan bazı ürünlere kısıtlama getirildi
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! İşten çıkarma yasağı 30 Haziran'a kadar uzatıldı
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! İşten çıkarma yasağı 30 Haziran'a kadar uzatıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Ruhsar Pekcan Süleyman Soylu Fahrettin Altun Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Hadise Müge Anlı Ebru Gündeş Acun Ilıcalı
Spor İrfan Buz Fatih Terim Cüneyt Çakır Yılmaz Vural Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Mihalgazi ilçesinde sokağa çıkma kısıtlaması denetimi yapıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.4.2021 12:22:19. #1.15#

title