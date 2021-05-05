Mihalgazi ilçesinde sera yollarının onarımına başlandı
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Mihalgazi ilçesinde sera yollarının onarımına başlandı

Mihalgazi ilçesinde sera yollarının onarımına başlandı
Anadolu Ajansı / Atilla Ünal - Haberler | Güncel

Eskişehir'in Mihalgazi ilçesinde kış şartları nedeniyle bozulan sera yolları onarılıyor.

Eskişehir'in Mihalgazi ilçesinde kış şartları nedeniyle bozulan sera yolları onarılıyor.

Seralara ulaşım sağlayan ve bozulmuş olan yollarda ilçe belediyesi tarafından kumlama ve düzenleme çalışması başlatıldı.

Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş Akgün, yaptığı açıklamada, yolları çamurdan kurtarmak ve kumlamak için harekete geçtiklerini bildirdi.

Her zaman üreticinin ve çiftçinin yanında olduklarını belirten Akgün, "Belediyeye ait iş makineleri ve traktörlerle işe koyulan belediyemiz ekipleri, bir yandan yolları temizlerken bir yandan da kumlayıp tesviye ederek daha kullanışlı hale getiriyor." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Atilla Ünal

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