Mihalgazi ilçesinde İstiklal Marşı'nın kabulünün yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi
AA - Atilla Ünal - Güncel
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Eskişehir'in Mihalgazi ilçesinde 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü etkinlikleri kapsamında program düzenlendi.
MİHALGAZİ, ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in Mihalgazi ilçesinde 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü etkinlikleri kapsamında program düzenlendi.
Mihalgazi İlkokulu Konferans salonunda düzenlenen etkinlikte İstiklal Marşı'nı ezbere okuma yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Hazırlanan gösteride duygusal anlar yaşandı.
Etkinliğe, İlçe Kaymakamı Şahin Arsal, Belediye Başkan Vekili Ayfer Bayar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Faruk Cavit, İlçe Jandarma Komutanı Satılmış Topçu, İlçe Emniyet Amiri Ferhat Arslan, daire amirleri ile öğrenciler katıldı.
AA / Atilla Ünal - Güncel