Mihalgazi ilçesinde emekli maaşını kaydeden kadının imdadına polis yetişti
Mihalgazi ilçesinde bankadan aldığı emekli maaşını kaybeden kadının parası, polis ekipleri tarafından bulunarak teslim edildi.
Mihalgazi ilçesinde bankadan aldığı emekli maaşını kaybeden kadının parası, polis ekipleri tarafından bulunarak teslim edildi.
İlçede ikamet eden G.Y. banka şubesinden emekli maaşını aldıktan sonra alışveriş yaptıktan sonra cüzdanını kaybetti. İlçe Belediyesinden cüzdanını kaybettiğine dair anons yaptıran G.Y, parasının bulunması için İlçe Emniyet Amirliğine başvuruda bulundu.
Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, banka şubesi ile kadının evi arasındaki güvenlik kameralarını inceleyerek paranın içinde bulunan cüzdanı buldu.
Polis bulduğu içinde maaş bulunan cüzdanı G.Y'ye teslim etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Atilla Ünal