Mihalgazi ilçesinde doğal gaz çalışmaları temmuz ayında başlayacak
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Mihalgazi ilçesinde doğal gaz çalışmaları temmuz ayında başlayacak

Anadolu Ajansı / Atilla Ünal - Haberler | Güncel
Mihalgazi ilçesinde doğal gaz çalışmaları temmuz ayında başlayacak

Mihalgazi İlçe Belediye Başkanı Zeynep Güneş Akgün, ESGAZ Genel Müdürü Bülent Cantürk'ü makamında kabul etti.

Doğal gaz fiyatlarına yüzde 1 zam
Doğal gaz fiyatlarına yüzde 1 zam

Mihalgazi İlçe Belediye Başkanı Zeynep Güneş Akgün, ESGAZ Genel Müdürü Bülent Cantürk'ü makamında kabul etti.

Akgün, kabulünde yaptığı konuşmada, ilçeye kazandırılacak doğal gaz ve ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Mihalgazi'yi doğal gazla tanıştıracaklarını ifade eden Akgün, "Doğal gazın ilçeme kazandırılmasında Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz'a ilçem adına teşekkür ederim." dedi.

Cantürk ise ilçede temmuz ayında başlayacak doğal gaz çalışmaları ve yapılacak doğal gaz depolama tesisinin yer tespitinin yapıldığını bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Atilla Ünal

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