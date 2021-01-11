Mihal Gazi Türbesi'nin kapısı el işçiliği ile yeniden yapılıyor
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Mihal Gazi Türbesi'nin kapısı el işçiliği ile yeniden yapılıyor

11.01.2021 12:53 | Son Güncelleme: 11.01.2021 12:56
Mihal Gazi Türbesi'nin kapısı el işçiliği ile yeniden yapılıyor

Bilecik'in İnhisar ilçesindeki Mihal Gazi Türbesi'nde sürdürülen çevre düzenlemeleri kapsamında türbenin ahşap kapısı el işçiliği ile yeniden yapılıyor.

Bilecik'in İnhisar ilçesindeki Mihal Gazi Türbesi'nde sürdürülen çevre düzenlemeleri kapsamında türbenin ahşap kapısı el işçiliği ile yeniden yapılıyor.

Kaymakamlık tarafından başlatılan çalışmalarda, eskiyen türbe kapısı, Muratça köyünde yaşayan Nevzat Demir tarafından yenileniyor.

İnhisar Kaymakamı Ali Açıkgöz, Nevzat Demir'i atölyesinde ziyaret ederek kapının son halini inceledi.

Türbedeki çalışmaların, bu yıl 694'üncüsü düzenlenecek anma etkinliklerine kadar tamamlanacağını belirten Açıkgöz, şunları kaydetti:

"Çalışmalar tamamlandığında türbemiz arzu ettiğimiz görünüme kavuşacak. Sandukalar, sanduka örtüleri (puşideleri) tamamen değişecek ve türbe için yapılmış özel avize ile büyük bir uyum içinde olacak. Yine giriş kapısı, en üst kalitede bir ürün olacak. Tabii bizler Osman Bey'i bir suikast girişiminden kurtaran, İslam'a büyük hizmetler etmiş Abdullah Mihal Gazi Hazretleri için ne yaparsak yapalım bunu kafi göremeyiz. Tüm gayretimiz, ömürlerinin tamamını İslam'a hizmet yolunda geçirmiş ecdadımıza sahip çıkmaktır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Harun Reşit Kaymaz

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