Mihal Gazi Türbesi'nde bakım ve onarım çalışmaları tamamlandı
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Mihal Gazi Türbesi'nde bakım ve onarım çalışmaları tamamlandı

Anadolu Ajansı / Muhsin Arslan - Haberler | Güncel

Osmanlı'nın kuruluş yıllarında Bizans tekfuru iken Müslüman olan Abdullah Mihal Gazi'nin Bilecik'in İnhisar ilçesine bağlı Harman köyündeki türbesinde bulunan sandukalar ve giriş kapısı yenilendi.

Osmanlı'nın kuruluş yıllarında Bizans tekfuru iken Müslüman olan Abdullah Mihal Gazi'nin Bilecik'in İnhisar ilçesine bağlı Harman köyündeki türbesinde bulunan sandukalar ve giriş kapısı yenilendi.

Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin silah arkadaşlarından Mihal Gazi'nin türbesinde çevre düzenlemesi ile ışıklandırmanın ardından bakım ve onarım yapılarak çalışmalar tamamlandı.

Valilik, İnhisar Kaymakamlığı, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün yürüttüğü çalışmalar kapsamında türbenin bahçesi genişletildi.

Mihal Gazi ile eşine ait sandukalar ve türbenin giriş kapısı ise özel tasarladığı mobilyalarıyla İstanbul'da sanat ve iş dünyasının tanınmış isimlerinin evlerini süsleyen usta Nevzat Demir tarafından yeniden yapıldı.

Türbedeki çalışmasını AA muhabirine anlatan Demir, "Sandukalar birinci sınıf çam ağacıyla yapılmıştır. Tamamen çivisiz olarak yaptım. Hepsi gönyeburun tekniğidir." dedi.

Sandukaları 1,5 ayda tamamlayıp verniklediğini dile getiren Demir, kapıyı ise 3 aylık süreçte el oyması ve birinci sınıf maun ağacından hazırladığını aktardı.

Harman Köyü Muhtarı Metin Doruk da türbenin yenilenen haliyle ziyaretçilere açık olduğunu belirterek, "Vatandaşlarımız buyursunlar gelsinler, büyüklerimizi ziyaret etsinler." ifadesini kullandı.

Köy sakinlerinden Asım Aydoğdu ve Ahmet Bahar ise türbenin yenilenmiş haliyle daha güzel olduğunu kaydederek, çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür etti.

Mihal Gazi Türbesi'nde bakım ve onarım çalışmaları tamamlandı
Mihal Gazi Türbesi'nde bakım ve onarım çalışmaları tamamlandı
Mihal Gazi Türbesi'nde bakım ve onarım çalışmaları tamamlandı
Mihal Gazi Türbesi'nde bakım ve onarım çalışmaları tamamlandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhsin Arslan

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