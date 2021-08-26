"Midyat Telkarisi" coğrafi işaret belgesi ile tescillendi
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"Midyat Telkarisi" coğrafi işaret belgesi ile tescillendi

Anadolu Ajansı / Selahattin Erol - Haberler | Güncel

Mardin'in Midyat Kaymakamlığının girişimleri sonucu "Midyat Telkarisi" coğrafi işaret belgesiyle tescillendi.

Mardin'in Midyat Kaymakamlığının girişimleri sonucu "Midyat Telkarisi" coğrafi işaret belgesiyle tescillendi.

Midyat Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Midyat Belediyesi, Milli Eğitim Müdürlüğü, Midyat Esnaf ve Sanatkar Odası ve Midyat Meslek Yüksekokulunun destekleri ile başvurusu yapılan, ince gümüş tel işleme sanatı olan Midyat Telkari'sinin Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaret belgesiyle tescillendiği belirtildi.

Telkari ustaları, Midyat Telkarisi'nin coğrafi işaret belgesiyle tescillenmesini sevinçle karşıladı.

Telkari ustası Semir Sümer, AA Muhabirine yaptığı açıklamada, Midyat'ta yıllardır telkari el sanatını icra ettiğini, bu sanatın coğrafi işaret belgesiyle tescillenmesinden dolayı büyük sevinç duyduğunu belirtti.

Tescil aşamasında emeği geçenlere teşekkürlerini ifade eden Sümer, "Gerek Kürt ve Arap diğer kardeşlerimizin iştigal ettiği bu sanatın tescillenmiş olması bizi sevindirdi." dedi.

Artuklu Üniversitesi Midyat Meslek Yüksekokulunda telkari gümüş işleme ustası olan Murat Aslan ise 36 yıldır kentte telkari ustalığı yaptığını dile getirdi.

Üniversite bünyesinde 2014'de Kuyumculuk ve Takı Tasarım Bölümü'nün açılmasıyla burada telkari ustası olarak uygulama derslerine girdiğini anlatan Aslan, şöyle konuştu:

"Telkari tescillendiği için, Midyat telkari ustalarının gerçekten düğün dernek yapmaları gerekiyor, dersek yeridir. Yürütülen bu çalışma neticesinde telkari sanatının Midyat'a ait olduğu kanıtlandı ve gerçekten bizim için çok önemli ve sevindirici bir süreç oldu. Bundan sonra artık telkariye bakıldığında insanlar bunun Midyat'ta yapıldığını görecekler ve artık bu resmi olarak kanıtlandı."

Tümüyle el işçiliğine dayalı olan Midyat telkarisi, ince tel halinde çekilen gümüşün bükülmesiyle oluşturulan, çok küçük motiflerin kaynak yardımıyla bir araya getirilmesi sanatı olarak biliniyor.

'Midyat Telkarisi' coğrafi işaret belgesi ile tescillendi
'Midyat Telkarisi' coğrafi işaret belgesi ile tescillendi
'Midyat Telkarisi' coğrafi işaret belgesi ile tescillendi
'Midyat Telkarisi' coğrafi işaret belgesi ile tescillendi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selahattin Erol

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