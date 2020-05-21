Midyat'ta zabıta denetimleri sürüyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Midyat'ta zabıta denetimleri sürüyor

Midyat Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, denetimlerini sürdürüyor.

Midyat'ta zabıta denetimleri sürüyor
21.05.2020 11:28 | Son Güncelleme: 21.05.2020 11:33

Midyat Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında denetimlerini sürdürüyor.

Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin'in talimatları doğrultusunda koronavirüs tedbirlerinin genişletildiği ilçede zabıta ekipleri denetimlerine aralıksız devam ediyor.

Ramazan bayramının yaklaşmasıyla denetimlerini sıklaştıran belediye ekipleri, iş yerlerini denetledi. Zabıta Müdürü Ahmet Bayar, ilçedeki iş yerlerini denetlediklerini belirterek, denetimlerin sürdüğünü söyledi.

Bayar, "Denetimlerimizde vatandaşlarımızın da sağlıklı ve hijyenik gıda tüketmesini hedefliyoruz. Ayrıca son tüketim tarihi geçmiş gıda ürünleri el koyarak imha ediyoruz." dedi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Tedbirlere uyulmayan Van, ikinci koronavirüs dalgası için sinyal veriyor Haber
Tedbirlere uyulmayan Van, ikinci koronavirüs dalgası için sinyal veriyor
Ne zamana kadar maske takacağız? Bilim Kurulu Üyesi Levent Yamanel tarih verdi Haber
Ne zamana kadar maske takacağız? Bilim Kurulu Üyesi Levent Yamanel tarih verdi
Canlı yayında Perinçek'in gözlerinin içine bakarak Öcalan'la çekilen fotoğraflarını gösterdi Haber
Canlı yayında Perinçek'in gözlerinin içine bakarak Öcalan'la çekilen fotoğraflarını gösterdi
Adana Kuyumcular Odası Başkanı Başman: Altının gramı 430 lirayı bulabilir Haber
Adana Kuyumcular Odası Başkanı Başman: Altının gramı 430 lirayı bulabilir
Kayseri'de, Türkiye çapında hizmet veren kargo şirketinin 10 çalışanında koronavirüs tespit edildi Haber
Kayseri'de, Türkiye çapında hizmet veren kargo şirketinin 10 çalışanında koronavirüs tespit edildi
Kurşun yağmuruna tutulan 17 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti Haber
Kurşun yağmuruna tutulan 17 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti
Beşiktaş, yaptığı paylaşım nedeniyle Bursaspor'dan gönderilen Yiğit Şengil'i antrenmana davet etti
Beşiktaş, yaptığı paylaşım nedeniyle Bursaspor'dan gönderilen Yiğit Şengil'i antrenmana davet etti
Emniyet kemeri sayesinde takla atan araçtan burnu bile kanamadan kurtuldu
Emniyet kemeri sayesinde takla atan araçtan burnu bile kanamadan kurtuldu
Açık havada İstanbul'dan Uludağ'ı görmek mümkün
Açık havada İstanbul'dan Uludağ'ı görmek mümkün
7 yaşındaki öz oğlunu ve yengesini öldüren bipolar kadın, sokakta dolaşırken yakalandı
7 yaşındaki öz oğlunu ve yengesini öldüren bipolar kadın, sokakta dolaşırken yakalandı
Güne düşüşle başlayan gram altın 379,2 liradan işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan gram altın 379,2 liradan işlem görüyor
Begüm Öner, eşiyle öpüştüğü videoyu paylaştığı için kendisini eleştiren kadın takipçisini ifşa etti
Begüm Öner, eşiyle öpüştüğü videoyu paylaştığı için kendisini eleştiren kadın takipçisini ifşa etti
Ruanda'da koronavirüse karşı robotlar da kullanılacak
Ruanda'da koronavirüse karşı robotlar da kullanılacak
Son Dakika: Türkiye'de 20 Mayıs günü koronavirüsten 23 kişi hayatını kaybetti, 972 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 20 Mayıs günü koronavirüsten 23 kişi hayatını kaybetti, 972 yeni vaka tespit edildi
İmamoğlu'ndan kendisi için 27 kez soruşturma izni veren Soylu hakkında suç duyurusu
İmamoğlu'ndan kendisi için 27 kez soruşturma izni veren Soylu hakkında suç duyurusu
Koronavirüse yakalanan sağlık çalışanının inanılmaz değişimi!
Koronavirüse yakalanan sağlık çalışanının inanılmaz değişimi!
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Yeni vakalar 6 haftada 100'ün altına düşebilir
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Yeni vakalar 6 haftada 100'ün altına düşebilir
Ankara'da kuvvetli rüzgar beklentisi nedeniyle uyarı yapıldı
Ankara'da kuvvetli rüzgar beklentisi nedeniyle uyarı yapıldı
Dün serbest bırakılan Taylan Kulaçoğlu, bugün tekrar gözaltına alınarak tutuklandı
Dün serbest bırakılan Taylan Kulaçoğlu, bugün tekrar gözaltına alınarak tutuklandı
Son Dakika: Türk Silahlı Kuvvetleri'nde toplam 156 koronavirüs vakası bulunuyor
Son Dakika: Türk Silahlı Kuvvetleri'nde toplam 156 koronavirüs vakası bulunuyor
Sarayköy'ün çamuru, sağlık ve kozmetik sektörü için yurt dışına satılıyor
Sarayköy'ün çamuru, sağlık ve kozmetik sektörü için yurt dışına satılıyor
İhtiyaç sahiplerini ilgilendiriyor! Bayrama günler kala 6 bankadan bayram kredisi müjdesi
İhtiyaç sahiplerini ilgilendiriyor! Bayrama günler kala 6 bankadan bayram kredisi müjdesi
Babacan'dan, Bahçeli'nin 'FETÖ organizasyonu' sözlerine sert cevap: Ülkeye hangi faydası dokunuyor?
Babacan'dan, Bahçeli'nin "FETÖ organizasyonu" sözlerine sert cevap: Ülkeye hangi faydası dokunuyor?
Hamile eşi için erik toplayan baba adayı, 100 lira para ile tarla sahibine not bırakarak helallik istedi
Hamile eşi için erik toplayan baba adayı, 100 lira para ile tarla sahibine not bırakarak helallik istedi
Sokağa çıkma yasağı sonrası Bursa pazarlarında adım atacak yer kalmadı
Sokağa çıkma yasağı sonrası Bursa pazarlarında adım atacak yer kalmadı
İspanyol futbolcu Aduriz, sağlık sorunları nedeniyle futbolu bıraktı
İspanyol futbolcu Aduriz, sağlık sorunları nedeniyle futbolu bıraktı
Son Dakika: Türkiye'deki koronavirüs salgınında seyahat için 'HES kodu' uygulaması başladı
Son Dakika: Türkiye'deki koronavirüs salgınında seyahat için ''HES kodu'' uygulaması başladı
Prof. Dr. Emin Darendeliler hayatını kaybetti
Prof. Dr. Emin Darendeliler hayatını kaybetti
Dünya Sağlık Örgütü, son 24 saatte tespit edilen vaka sayını açıklayıp uyardı: En yüksek rakam, daha uzun bir yol var
Dünya Sağlık Örgütü, son 24 saatte tespit edilen vaka sayını açıklayıp uyardı: En yüksek rakam, daha uzun bir...
Fenerbahçeli Mauricio Isla'nın model eşiyle yaptığı dans beğeni topladı
Fenerbahçeli Mauricio Isla'nın model eşiyle yaptığı dans beğeni topladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Ziya Selçuk Ekrem İmamoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Emrah Hazal Kaya Hatice Çarpar Yılmaz Erdoğan
Spor Ali Koç Metin Oktay Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi Hidayet Türkoğlu
Daha Fazla Bursa Bakan Futbol Twitter
Şu an buradasınız: Midyat'ta zabıta denetimleri sürüyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.5.2020 11:33:04. #1.15#
title