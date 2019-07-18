Midyat'ta yol çalışması

Karayolları 9. Bölge Müdürlüğüne bağlı Mardin Karayolları 93. Şube Şefliği ekiplerince, Midyat ilçesinde yama çalışması başlatıldı.

Karayolları ekipleri, Mardin Şırnak D-80 kara yolunun önemli ana arterlerinden biri olan Midyat-İdil yolunda yama çalışması yaparak, çukurları kapatıyor.

Ekipler tarafından eski asfalt kazılmasının ardından, yağmur drenaj kanalları ve mazgallardaki eksiklikler gideriliyor. Daha sonra yama çalışması yapılarak çukurlar kapatılıyor.

Kaynak: AA