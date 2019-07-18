Midyat'ta yol çalışması
Karayolları 9. Bölge Müdürlüğüne bağlı Mardin Karayolları 93. Şube Şefliği ekiplerince, Midyat ilçesinde yama çalışması başlatıldı.
Karayolları 9. Bölge Müdürlüğüne bağlı Mardin Karayolları 93. Şube Şefliği ekiplerince, Midyat ilçesinde yama çalışması başlatıldı.
Karayolları ekipleri, Mardin Şırnak D-80 kara yolunun önemli ana arterlerinden biri olan Midyat-İdil yolunda yama çalışması yaparak, çukurları kapatıyor.
Ekipler tarafından eski asfalt kazılmasının ardından, yağmur drenaj kanalları ve mazgallardaki eksiklikler gideriliyor. Daha sonra yama çalışması yapılarak çukurlar kapatılıyor.
Kaynak: AA
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