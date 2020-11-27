Midyat'ta yapılacak olan kütüphanenin temeli atıldı

Midyat ilçesinde yapılacak olan çok amaçlı modern kütüphanenin temeli yapılan dualarla atıldı.

Midyat ilçesinde yapılacak olan çok amaçlı modern kütüphanenin temeli yapılan dualarla atıldı.

Midyat Kaymakamı Tekin Dundar'ın girişimleriyle, Bahçelievler Mahallesinde iş adamı Mahsum Altunkayna tarafından 2 katlı yaklaşık 3 bin metrekare kapalı alanı olacak olan bu kütüphanenin temeli düzenlenen törenle atıldı.

Dundar, İlçe Halk Kütüphanesinin temelini mübarek cuma gününde atmanın sevincini yaşadıklarını belirterek, en kısa sürede ilçeye geniş ve ferah bir kütüphane kazandıracaklarını söyledi.

Kütüphaneyi önümüzdeki eğitim öğretim yılına yetişecek şekilde tamamlanmasının planlandığını kaydeden Dundar, "Altunkaya ailesine ilçemiz ve hemşerilerimiz adına şükranlarımı sunuyorum. Öğrencilerimiz ve vatandaşlarımız rahatlıkla boş zamanlarını değerlendirebileceği çok güzel nitelikli bir mekan sahibi olacak." dedi.

Törene, Garnizon Komutanı Albay Türker Tuna, İlçe Emniyet Müdürü Bolkar Bostancı, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Kalender Savaş Ünal, İlçe Müftüsü Mehmet Tahir Pekim, yüklenici firma yetkilileri ile sivil toplum kuruluşlarıyla davetliler katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selahattin Erol