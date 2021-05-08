Midyat'ta semt pazarında Kovid-19 denetimi yapıldı
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Midyat'ta semt pazarında Kovid-19 denetimi yapıldı

Anadolu Ajansı / Selahattin Erol - Haberler | Güncel

Midyat Kaymakamı Tekin Dundar ve Belediye Başkanı Veysi Şahin, Sanayi ve Ortaçarşı semt pazarında koronavirüse (Kovid-19) yönelik tedbirleri denetledi.

Midyat Kaymakamı Tekin Dundar ve Belediye Başkanı Veysi Şahin, Sanayi ve Ortaçarşı semt pazarında koronavirüse (Kovid-19) yönelik tedbirleri denetledi.

Dundar ve Şahin, pazar alanını gezerek alınan tedbirleri denetledi ve esnafla sohbet etti.

Esnafın ürünlerinin çıktığı bu süreçte hem mağdur olmaması hem de vatandaşların taze sebze, meyve imkanına ulaşması açısından bugün ve 15 Mayıs'ta halk pazarlarının salgın tedbirleri altında faaliyetlerini sürdüreceğini kaydeden Dundar, "Vatandaşımızın güzel kaliteli ürünlere kavuşmasını ve çiftçimizin ürünün ve emeğinin karşılığını almasını sağlamak adına vatandaşımızın yanındayız." dedi.

Şahin ise zabıta ekipleri tarafından düzenli olarak denetimlerin yapıldığını, maske, sosyal mesafe ve hijyen konusunda esnaf ve vatandaşların uyarıldığını kaydetti.

Denetime, İlçe Emniyet Müdürü Mevlüt Tüylü, Belediye Başkan Yardımcısı Masum Cengiz ve Zabıta Müdürü Ahmet Bayar da eşlik etti.

Midyat'ta semt pazarında Kovid-19 denetimi yapıldı
Midyat'ta semt pazarında Kovid-19 denetimi yapıldı
Midyat'ta semt pazarında Kovid-19 denetimi yapıldı
Midyat'ta semt pazarında Kovid-19 denetimi yapıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selahattin Erol

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