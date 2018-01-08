Midyat'ta Kütüphane Açılışı

Mardin'in Midyat ilçesinde İMKB Anadolu Lisesinde oluşturulan kütüphanenin açılışı yapıldı.



İMKB Anadolu Lisesindeki kütüphanenin açılışında konuşan Kaymakam Hüseyin Tekin, ilçedeki eğitim kalitesinin artırılması için büyük çaba sarf ettiklerini söyledi.



Bu kapsamda önemli projeler gerçekleştirdiklerini işaret eden Tekin, "Eğitim ile alakalı yapılacak projelerin toplamı maliyeti 2 milyon liradır. Midyat ilçemiz inşallah çok güzel şeyleri görecek." dedi.



İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, Milli Eğitim Bakanlığı'nın Mardin'de 8 Z Kütüphane oluşturduğunu vurgulayarak,"Bu projelerde kütüphaneden mescide ve laboratuvarına kadar her şey yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın genel bütçedeki payı yüzde 3'ten yüzde 20'lere yükseldi. Bu kütüphanede 3 bin kitap bulunuyor." ifadesini kullandı.