Midyat'ta Kovid-19 denetimleri sürüyor Midyat ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik denetimler devam ediyor.

Midyat ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik denetimler devam ediyor.

Midyat Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, İlçe Sağlık Müdürlüğünden oluşan ekipler, iş yerlerinde hijyen ve fiyat denetimleri yaptı.

Ekipte yer alan ziraat mühendisi Deniz Aslan, Kovit-19 ile ilgili bilgilendirme yapmak için denetim yaptıklarını söyledi.

Aslan, "Sosyal mesafe, hijyen, maske konusunda bilgilendirme yapıyoruz." dedi.

Kaynak: AA