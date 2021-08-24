Midyat'ta koronavirüs vakaları artan 10 kırsal mahalleye karantina
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Midyat'ta koronavirüs vakaları artan 10 kırsal mahalleye karantina

Midyat'ta koronavirüs vakaları artan 10 kırsal mahalleye karantina
Demirören Haber Ajansı / Mehmet Halis Nayıfoğlu - Haberler | Güncel

MARDİN'in Midyat ilçesindeki 10 kırsal mahalle, koronavirüs vakalarının artması üzerine 14 gün süreyle karantinaya alındı.

MARDİN'in Midyat ilçesindeki 10 kırsal mahalle, koronavirüs vakalarının artması üzerine 14 gün süreyle karantinaya alındı.

Midyat ilçesinde koronavirüs vakalarının artması üzerine filyasyon ekiplerinin yaptığı çalışmada, hastaların çoğunun 10 kırsal mahallede yaşadığı tespit edildi. Bunun üzerine İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nca salgının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetmek, sosyal izolasyonu temin edebilmek, sosyal mesafeyi korumak ve yayılım hızını kontrol altında tutmak amacıyla kırsal Ortaca, Sivrice, Yayavantepe, Şenköy, Acırlı, Budaklı, Gülveren, Söğütlü, Yolbaşı ve Doğançay mahallelerinin, bugün saat 19.30'dan itibaren 14 gün süreyle karantinaya alınmasına karar verildi.


- Mardin
Midyat'ta koronavirüs vakaları artan 10 kırsal mahalleye karantina

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet Halis Nayıfoğlu

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