Midyat'ta 2 Bin Kişi Gönüllü Asker Olmak İçin Dilekçe Verdi

Mardin'in Midyat ilçesinde 2 bin kişi, gönüllü asker olmak amacıyla dilekçe verdi. İlçe Belediyesi de, 70'inci Mekanize Tugay Komutanlığına "Zeytin Dalı Harekatı" nedeniyle plaket takdim etti.

Midyat Belediye Başkan Vekili Mehmet Tevfik Baysal, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Veysel Gökçe ve Kadın Kolları Başkanı Elif Urazin ile bir grup vatandaş, 70'inci Mekanize Tugay Komutanlığını ziyaret etti. Ziyarette Belediye Başkan Vekili Baysal, Zeytin Dalı Harekatı nedeniyle askeri yetkililere plaket takdim etti.

Ziyarette konuşan Baysal, "20 Ocak 2018 günü Afrin'de Türk Silahlı Kuvvetleri Zeytin Dalı Harekatını başlatmıştır. Destek amaçlı Midyat Cevat Paşa Kışlasından Mehmetçik intikal etmiştir. Bu sebeple Belediyemizce meşru operasyonu destek ve aynı zamanda askere gönüllü kampanyası nedeniyle Midyat Askerlik Şubesine 2 bin adet dilekçe teslim edildi. Yurdun her tarafında meşru operasyona intikal eden tüm güvenlik güçlerimize başarılar, şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralı gazilerimize acil şifalar dileriz" dedi. - MARDİN