Midyat Kaymakam Tekin Dündar şehit ailesini ziyaret etti
Midyat Kaymakamı Tekin Dündar'ın, İdlib şehidi Uzman Onbaşı Ahmet Alpaslan'ın, dede evine taziye ziyaretinde bulunması Dua okunması Şehidin dedesi Süleyman Beykal'ın görüntüsü Midyat Kaymakam Tekin Dündar şehit ailesini ziyaret ettiMARDİN (AA) – Midyat Kaymakam Tekin Dündar, İdlip şehidi...
08.03.2020 11:05 | Son Güncelleme: 08.03.2020 11:07
Midyat Kaymakamı Tekin Dündar'ın, İdlib şehidi Uzman Onbaşı Ahmet Alpaslan'ın, dede evine taziye ziyaretinde bulunması
Dua okunması
Şehidin dedesi Süleyman Beykal'ın görüntüsü
Midyat Kaymakam Tekin Dündar şehit ailesini ziyaret etti
MARDİN (AA) – Midyat Kaymakam Tekin Dündar, İdlip şehidi Uzman Onbaşı Ahmet Alpaslan'ın, dede evine taziye ziyaretinde bulundu.
Beraberinde Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, İlçe Emniyet Müdürü Bolkar Bostancı ve Garnizon Komutanı Albay Mustafa Akın ile
İdlib'te şehit olan Alpaslan'ın dedesi Süleyman Beykal'ı ziyaret ederek, taziyelerini iletirken,
Süleyman Beykal, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Kaynak: AA
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