Midyat Kaymakam Tekin Dündar şehit ailesini ziyaret etti
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Tekin Dündar, Midyat, İdlib, Güncel

Midyat Kaymakam Tekin Dündar şehit ailesini ziyaret etti

Midyat Kaymakamı Tekin Dündar'ın, İdlib şehidi Uzman Onbaşı Ahmet Alpaslan'ın, dede evine taziye ziyaretinde bulunması Dua okunması Şehidin dedesi Süleyman Beykal'ın görüntüsü Midyat Kaymakam Tekin Dündar şehit ailesini ziyaret ettiMARDİN (AA) – Midyat Kaymakam Tekin Dündar, İdlip şehidi...

08.03.2020 11:05 | Son Güncelleme: 08.03.2020 11:07
Midyat Kaymakam Tekin Dündar şehit ailesini ziyaret etti

Midyat Kaymakamı Tekin Dündar'ın, İdlib şehidi Uzman Onbaşı Ahmet Alpaslan'ın, dede evine taziye ziyaretinde bulunması

Dua okunması

Şehidin dedesi Süleyman Beykal'ın görüntüsü

Midyat Kaymakam Tekin Dündar şehit ailesini ziyaret etti

MARDİN (AA) – Midyat Kaymakam Tekin Dündar, İdlip şehidi Uzman Onbaşı Ahmet Alpaslan'ın, dede evine taziye ziyaretinde bulundu.

Beraberinde Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, İlçe Emniyet Müdürü Bolkar Bostancı ve Garnizon Komutanı Albay Mustafa Akın ile

İdlib'te şehit olan Alpaslan'ın dedesi Süleyman Beykal'ı ziyaret ederek, taziyelerini iletirken,

Süleyman Beykal, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

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Midyat Kaymakam Tekin Dündar şehit ailesini ziyaret etti

Kaynak: AA

Haberin Videosu:

Midyat Kaymakam Tekin Dündar şehit ailesini ziyaret etti

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