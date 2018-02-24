Midyat Esnaf Odası Genel Kurulu Ertelendi

Midyat Esnaf ve Sanatkarlar Odası Olağan Genel Kurulu, çoğunluk sağlanamadığı için 3 Mart 2018 tarihine ertelendi.

Midyat Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü Spor Salonu'nda gerçekleştirilen genel kurul, çoğunluk sağlanamadığı için ertelendi.

Mardin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı İsa Tunç, genel kurulun aynı gündem maddeleri ile aynı yerde ve 3 Mart'ta yapılmasının kararlaştırıldığını söyledi.

Tunç, şunları kaydetti:

"Midyat Esnaf ve Sanatkarlar Odası Genel Kurulunu yapmak üzere toplandık. Esnafımız buraya geldi. Ancak bin 166 toplam üye sayımızdan 208 imza atıldı. Çoğunluk sağlanamadığı için genel kurulumuz 3 Mart 2018 tarihine ertelendi. Gerçekleştireceğimiz genel kurulumuza tüm üyelerimizin katılımını bekliyor, başarılı bir genel kurul gerçekleştirmeyi diliyorum."

Mevut Başkan Yusuf Demirdağ, Murat Erdinç ve Rıfat Direkçi, Midyat Esnaf ve Sanatkarlar Odası başkanlığı için adaylıklarını açıkladı.