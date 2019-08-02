Midyat Belediyesi hizmet kampüsü temel atma töreni

Mardin Midyat Belediyesi hizmet kampüsünün temeli törenle atıldı.

Belediye Başkanı Veysi Şahin'in katılımıyla gerçekleştirilen törene, Belediye Başkan yardımcıları Metin Kutlu, Abdurrahim Çelik, yüklenici firma yetkilileri ve belediye personeli katıldı.

Şahin, yaptığı açıklamada, belediyenin çok dağınık olan birimlerinin bu sayede tek bir merkezde toplanacağını söyledi.

Belediyeye ait Milli Emlak'tan tahsis edilen bu arazi üzerinde hizmet kampüsü inşa etmeye karar verdiklerini dile getiren Şahin, Midyat Belediyesi içerisinde hizmet veren bazı birimleri sene sonunda buraya taşımayı planladıklarını aktardı.

Şahin, hizmet kampüsünün, hem güvenlik hem de kontrol açısından çok daha iyi hizmet verebilecek bir yer olduğunu aktararak, "Kiradan kurtulmuş olacağız. Mahalle aralarından birimlerimizi çekmiş olacağız. İlçemize, Mardin'e hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum." dedi.

Hizmet kampüsünün sosyal alanlarıyla 83 bin metrekare alan üzerinde kurulacağı, 1 milyon 587 bin 390 liraya mal olacağı belirtildi.

Kaynak: AA