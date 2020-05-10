Midyat Belediye Başkanı Şahin'den Anneler Günü kutlaması
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Midyat Belediye Başkanı Şahin'den Anneler Günü kutlaması

Midyat Belediye Başkanı Şahin'den Anneler Günü kutlaması
10.05.2020 20:13 | Son Güncelleme: 10.05.2020 20:14

Midyat ilçe Belediye Başkanı Veysi Şahin, şehit annelerinin Anneler Gününü kutladı.

Midyat ilçe Belediye Başkanı Veysi Şahin, şehit annelerinin Anneler Gününü kutladı.

Özel kalem müdürü Halil Polat 15 Temmuz şehidi Velit Bekdaş'ın annesi Leyla Bektaş, Barış Pınarı Harekatı'nda şehit düşen Fatih Akbulut'un annesi Ayşe Akbulut'u evinde ziyaret ederek sağlık sorunları nedeniyle gelemeyen Başkan Şahin ile anneleri telefonla görüştürdü.

Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, başta şehit anneleri olmak üzere bütün annelerin Anneler Günü'nü kutladı.

Şahin, şu ifadeleri kullandı:

"Geleceğin güçlü Türkiye'sine yön verecek olan nesillerin yetiştirilmesinde büyük görev ve sorumluluklar üstlenen, her zaman kalbimizin başköşesinde yer alan, güçlü duruşlarıyla fertlerin ve toplumların ayakta kalmasına büyük oranda destek olan annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyorum. Bu anlamlı günün birliğe, beraberliğe, nice güzelliklere vesile olmasını ve her günümüze yayılmasını diliyorum. Tüm annelere sevgi ve saygılarımı sunuyorum."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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