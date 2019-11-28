Midway

Midway

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 3'ü yerli 8 film vizyona girecek.

28.11.2019 10:13 | Son Güncelleme: 28.11.2019 10:15
Midway

'deki sinema salonlarında bu hafta 3'ü yerli 8 film vizyona girecek.

"Midway"

Roland Emmerich'in yönettiği "Midway," 'dan yaklaşık 7 ay sonra, Amerikan ordusu ve İmparatorluk Deniz Kuvvetlerinin karşı karşıya geldiği Midway Muharebesi'ni savaşta çarpışan askerlerin gözünden aktarıyor.

Wes Tooke'nin senaryolaştırdığı dram ve aksiyon içerikli dönem filminde Ed Skrein, Patrick Wilson, Luke Evans, Woody Harrelson, Aaron Eckhart, Nick Jonas, Mandy Moore, Darren Criss, Dennis Quaid ve Alexander Ludwig rol aldı.

Kaynak: AA

Haber Videosu: Midway
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