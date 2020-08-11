MİDOKS genel kurulu yapıldı Milas Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü'nün olağan genel kurul toplantısı Milas Aşkıdil Akarca Salonu'nda gerçekleştirildi.

Milas Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü'nün olağan genel kurul toplantısı Milas Aşkıdil Akarca Salonu'nda gerçekleştirildi.

Korona Virüs salgını tedbirleri kapsamında salona girişte üyelerin ateşleri ölçülüp, maske, el dezenfekte temini sağlandı. Sosyal mesafe kuralına uygun oturma düzeninde gerçekleşen genel kurulun ardından açıklamalarda bulunan MİDOSK Başkanı Baki Çetinkaya, "Olağan genel kurulumuzda yeni dönemde kulübün hedefleri, teşkilatlanma, uygulanacak kararlar, tüzük değişikliği, yeni yönetimin ve kurulların seçimi gibi önemli kararlar alındı. Milas'ta dağcılık ve doğa sporları faaliyetlerini 7 yıldır gerçekleştiren MİDOSK tarih ve doğayı iç içe barındıran, doğa turizmi için eşsiz parkurlara sahip olan Milas'ı yurt içi ve yurt dışında tanıtmayı ilke edinmiş olup, önümüzdeki dönemde kamp, doğa yürüyüşleri, sosyal sorumluluk projeleri, kültürel etkinlikler ve Latmos Dağcılık ve Doğa Şenlikleri gibi faaliyetlerini aksatmadan devam edecek. Özellikle ilçemizin tanıtımında önemli bir faaliyet olan Latmos Dağcılık ve Doğa Şenlikleri'nin yanı sıra ilçemizin doğa turizmi ve doğa sporları konularında çalışmalarına hız verilecek" dedi.

MİDOKS'un yeni yönetim kurulu asil üyeliğine; Baki Çetinkaya (Başkan), Oğuz Şen (Başkan Yardımcısı), İsmail Işık (Genel Sekreter), Mehmet Yavaş (Sayman), Hasan Çakıroğlu (Üye), Ahmet Çakır (Üye), Burcu Uyar (Üye), denetim kurulu asil üyeliğine; Süleyman Açar (Üye), İsmail Hakkı Sütçü (Üye), Melih Avaroğlu, disiplin kurulu asil üyeliğine Ayşe Çobanyıldızı, Mustafa Sezgin, Ekrem Türkmen, hukuk kurulu üyeliğine Av. Pınar Dursun, sağlık kurulu üyeliğine ise Dr. Erol Erdoğ, Hemşire Gülün Çamlıbel ve Feride Kozak seçildi.

Genel kurulda yeni yönetimin seçiminden önce geçmiş dönemlerde kulüp bünyesinde yapılan etkinliklerde yaralan üyelere teşekkür plaketleri verildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA