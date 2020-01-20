Midilli Adası'ndaki Moria Kampı'nda bıçaklı kavga
Haberler » Güncel » Midilli Adası'ndaki Moria Kampı'nda bıçaklı kavga - Haber

Midilli Adası'ndaki Moria Kampı'nda bıçaklı kavga

Yunanistan'ın Midilli Adası'nda, kapasitesinin çok üstünde göçmenin kaldığı Moria Kampı'nda çıkan kavgada bir göçmenin bıçakla yaralandığı bildirildi.

20.01.2020 21:04 | Son Güncelleme: 20.01.2020 21:04
Midilli Adası'ndaki Moria Kampı'nda bıçaklı kavga

'ın 'nda, kapasitesinin çok üstünde göçmenin kaldığı Moria Kampı'nda çıkan kavgada bir göçmenin bıçakla yaralandığı bildirildi.

Yaralanan göçmenin 18 yaşında Afgan uyruklu ve durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatan bir kişiyi gözaltına aldı.

Geçen günlerde Midilli Hastanesi tarafından yapılan açıklamada, yılbaşından bu yana Moria Kampı'nda çeşitli sebeplerle çıkan olaylarda yaklaşık 10 göçmenin bıçakla yaralandığı kaydedilmişti.

Yaklaşık bir hafta önce de Moria Kampı'nda çıkan kavgada bir kişi bıçaklanmış, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler