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Midibüs alev alev yandı

Midibüs alev alev yandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adana'nın Kozan ilçesinde gece saatlerinde yanan midibüs kullanılamaz hale geldi.

KOZAN, ADANA (İHA) - Adana'nın Kozan ilçesinde gece saatlerinde yanan midibüs kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre olay, Ağlıboğaz Mahallesi Şehit Murat Özkozanoğlu Caddesi'nde meydana geldi. Sahibi ve plakası öğrenilemeyen midibüs gece saat 01.00 sularında yanmaya başladı. Olayı gören vatandaşlar hemen itfaiye ekiplerine haber verdi.

İtfaiyenin müdahalesiyle, yanan park halindeki midibüs güçlükle söndürüldü.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - ADANA

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