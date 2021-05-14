Mide bulandıran olay! Takdir belgesi karşılığında kız öğrencilere cinsel istismarda bulundu

İstanbul'da eğitim gören 10 ve 11 yaşındaki iki kız çocuğu öğretmenleri tarafından cinsel saldırıya uğradıklarını ailelerine itiraf etti. Pedagog eşliğinde ifadeleri alınan küçük kızlar, öğretmenlerinin takdir belgesi karşılığında kendilerini istismar etmek istediğini ve vücutlarına defalarca kez dokunduğunu söyledi. Öğretmen ise tüm iddiaları yalanladı.

İğrenç olay, Gaziosmanpaşa'da bulunan bir İlköğretim okulunda meydana geldi. 2 bin 500 öğrencinin öğrenim gördüğü okulda eğitim alan 10 yaşındaki E.N.K. ve 11 yaşındaki I.T. isimli kız çocukları öğretmenleri tarafından fiziksel tacize uğradıklarını ailelerine anlattı. Çocuklarının cinsel tacize maruz kaldığını öğrenen aileler soluğu karakolda aldı.

PEDAGOG EŞLİĞİNDE İFADELERİ ALINDI

Sabah'ın haberine göre, ihbar üzerine Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk İzlem Merkezi'ne götürülen kız çocuklarının pedagog eşliğinde ifadelerine başvuruldu. İfadesi alınan I.T., öğretmeni olan U.U.'nun okulda bulunduğu sıralarda vücuduna defalarca dokunarak istismar ettiğini ve bu yaşananların 4-5 kez olduğunu beyan etti.

ÇORABININ İÇİNE ELİNİ GEÇİRMİŞ

İfadesi alınan mağdur kız çocuğu E.N.K. ise öğretmeni U.U.'nun kendisine takdir belgesi karşılığında dokunmak istediğini, öpmek istediğini, öğretmeninin vücudunu istismar etmek istediğini, çorabının içine elini geçirdiğini, ancak daha fazlasına müsaade etmediğini, yaşanan olayların birden fazla kez olduğunu ve kendisinin haricinde arkadaşına yapılanları da bildiğini ifade etti.

"UZAKTAN EĞİTİM ALDILAR İFTİRA ATIYORLAR"

Yaşanan skandal olayın ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı şüpheli öğretmen hakkında soruşturma başlattı. Savcılık yürütülen soruşturma kapsamında U.U.'nun ifadesine başvurdu. Şüpheli öğretmen ifadesinde kendisinin sınıfa gelmeden önce sınıf annesinin bulunduğunu, tenefüslerde 2 öğrencinin sınıfta beklediğini, okul çıkışında nöbetçi öğrencilerin sınıfları kontrol ettiğini ve bu konu hakkında velilerin bilgilerinin olduğunu, toplu halde bulunan sınıf içerisinde böyle olayların yaşanmasının mümkün olmadığını, koronavirüs sebebiyle uzaktan eğitime geçilmesinin zorunlu olmadığı halde bu öğrencilerin uzaktan eğitim gördüklerini, üzerine atılan suçlamaları kabul etmediğini söyledi.

MÜDÜR YARDIMCISININ İFADESİNE BAŞVURULDU

İfadesinin ardından nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan öğretmen tutuklanarak cezaevine gönderildi. Savcılık soruşturma kapsamında okulun müdür yardımcısı A.D.K.'nın ifadesine başvurdu. Müdür yardımcısı okullarında 2 bin 500 öğrenci bulunduğunu kendilerine böyle bir şikayet gelmediğini şüpheli öğretmenin 2019 yılında göreve başladığını anlattı. Savcılık okulda bulunan güvenlik kamerası görüntülerini incelediğinde ise kameraların 40 gün kayıt yaptığını belirledi.