Mide bulandıran olay! Kurye, müşteriye teslim edeceği dondurma kutusunu kasıklarına sürdü - Haberler
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Mide bulandıran olay! Kurye, müşteriye teslim edeceği dondurma kutusunu kasıklarına sürdü

Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Haberler | Dünya

Bir kuryenin sipariş getirdiği evin önünde, paketi müşteriye teslim etmeden önce yaptığı hareket güvenlik kameraları tarafından anbean kaybedildi. Kuryenin, getirdiği paketteki dondurma kutusunu kapının açılmasını beklerken kasıklarına sürmesi mide bulandırdı.

Yurt dışında çekildiği öğrenilen ve sosyal medyada yayınlanan bir video, mide bulandıran bir hareketi ortaya çıkardı. Bir evin güvenlik kamerası görüntülerinde, eve sipariş getiren kuryenin yaptıkları dikkat çekti.

KAMERA ANBEAN KAYDETTİ

Görüntülerde, elinde paketle zile basan kurye kapının açılmasını beklerken dondurma kutusunu çıkarıyor. Elindeki dondurma kutusunu kasıklarına götüren kurye, kapı açılana kadar aynı hareketi devam ettiriyor. O sırada kapının üzerinde kayıtta olan güvenlik kamerasından haber siz kurye, kapının açılmasıyla yaptığına son veriyor.

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Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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