Mide bulandıran görüntüler! Hindistancevizi kurtlarını canlı canlı yediler
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Mide bulandıran görüntüler! Hindistancevizi kurtlarını canlı canlı yediler

12.11.2020 10:37 | Son Güncelleme: 12.11.2020 10:52

Vietnam'da bir grup genç, özel bir sos içerisinde servis edilen çiğ hindistancevizi kurtlarını büyük bir iştahla yedi.

Tüm dünya hangi hayvandan ne şekilde bulaştığı henüz netlik kazanmayan koronavirüs salgını ile mücadele ederken Vietnam'dan gelen son görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti.

Ülkede ilginç yemekleri ile meşhur mekanlardan birine giden gençler, özel bir sos içerisinde servis edilen çiğ hindistancevizi kurtlarını yedi. O anları kayda alan gençler, videoyu sosyal medyada paylaşmayı da ihmal etmedi.

Mide bulandıran görüntüler! Hindistancevizi kurtlarını canlı canlı yediler
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