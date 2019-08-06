Mide ameliyatı sonrası aşırı kilo veren Ümit Erdim, tanınmaz hale geldi

06.08.2019 17:56

Hayat Bilgisi dizisiyle adını geniş kitlelere duyuran ünlü oyuncu Ümit Erdim, son haliyle takipçilerini dehşete düşürdü. Erdim konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"ÇOK FAZLA KİLO VERMİŞSİN TANIYAMADIM"

Fazla kilolarıyla başı dertte olan oyuncu Ümit Erdim, mide ameliyatı geçirip kilo vermişti. Fakat Ümit Erdim'in son hali takipçilerini üzdü. Aşırı kilo verdiği görülen Ümit Erdim tanınmaz hale geldi. Erdim'in son halinin fotoğrafına yorum yapan bir takipçisi, "Abi inşallah sağlığın yerindedir." ifadelerini kullandı. Başka bir takipçisi ise, "Çok fazla kilo vermişsin tanıyamadım." ifadelerini kullandı.

"GÖRÜNTÜMDEN AŞIRI MEMNUNUM"

Erdim takipçilerinin yorumları sonrası konuyla ilgili açıklama yaparak, "Kilomdan, sağlığımdan ve görüntümden aşırı memnunum." ifadelerini kullandı.