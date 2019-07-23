Mide ağrısı, 7'den 70'e büyük küçük herkesin başına gelebilecek bir rahatsızlıktır. Mide ağrısı nedenleri çeşitli olabileceği gibi ciddi problemlerin habercisi de olabilir. Mide ağrısıyla karşılaşıldığı zaman muhakkak doktora başvurulmalıdır. Eğer doktora gidemeyeceğiniz bir vakitte olduysa mide ağrısını evde/işte doğal yöntemlerle geçirebilirsiniz. Sizin için mide ağrısını evde doğal yöntemlerle nasıl geçirebilirsiniz, mide ağrısına hangi yiyecekler iyi gelir diye araştırdık. Peki mide ağrısına ne iyi gelir? Mide ağrısı nasıl geçer? Mide ağrısı neden olur?

MİDE AĞRISINA NE İYİ GELİR?

Mide ağrısı olduğunda muhakkak doktora gitmek gerekir ama bazen böyle bir imkanınız olmayabilir. Bunun için doktora gitmeden evvel mide ağrısını hafifletmek için ne iyi gelir, hangi yiyecekler iyi gelir bilmekte fayda vardır. Bazı bitkiler, mide ağrısına ilaçlar gibi etki ederek iyi gelir. Bu bitkiler mide ağrısını yok etmese de bu yiyecekler sizi rahatlatabilir. Biz de sizin için mide ağrısına iyi gelecek yiyecekleri ve nasıl kullanabileceğinizi araştırdık ve derledik.

MİDE AĞRISINA İYİ GELECEK YİYECEKLER

Mide ağrınız başladığında beslenmenize ara vermelisiniz ki böylece ağrının neden, hangi besinden kaynaklandığını anlayabilirsiniz. Düzenli beslenme ve uyku düzeni, ağrılarınıza geçirme konusunda doğru adımlar olacaktır. Aşırı derecede yemek yiyerek midenizi zor duruma sokmuş olursunuz.

• Tarçın mide yanmanızı ve kusma hissinizi alır.

• Hindistan cevizi sütlü, içeceklere eklendiği zaman mideyi gevşetici ve gaz alıcı bir etki oluşturur. Mide bulantılarını önler.

• Haşlanmış karnabahar, midenizi asit saldırısından korur.

• Hazırladığınız salatalarda ya da mezelerde özellikle elma sirkesi tercih etmeye özen gösterin.

• Mide ağrınızda ıspanak tüketebilirsiniz. Ispanağı buharda ya da haşlayarak pişirin. Taze yapraklarını da salatanın içine doğrayın.

• Fasulye, bezelye ve mercimekte bulunan bioflavionid maddesi, midenin koruma faktörünü çoğaltır.

• Ara öğünlerde birer muz yemek, midedeki yanma hissini yok eder. Muz, mide enzimlerini ve hücrelerini artırıyor.

• Meyankökü güçlü bir mide koruyucudur. Yapılan araştırmalara göre midedeki aşırı asidi azaltıyor.

• Çiğ patates suyu mide yanmasını geçirecek başka bir doğal ilaçtır. Yapılışı ise patatesi soyup katı meyve püresinde suyunu sıkın. Su, havuç suyu ya da kereviz suyu ile karıştırıp tüketin.

• Meyvelerden elma ve vişneyi taze olarak veya suyu çıkarılarak tüketilirse mide ağrıların hafiflemesine sebep olacaktır. Bu şekilde mide fonksiyonlarınızı düzenleyecek ve bağırsaklarınızdaki parazitlere karşı tedbir almış olacaksınız.

• Soğan ve sarımsak tüketiminden kaçınmanız ağrılardan uzaklaşmanıza yardımcı olacaktır.

• Naneyi ister kuru, ister taze olarak tüketmek ağrıların dinmesinde etkili bir silahtır.

• Süt içmek yerine yoğurt ve kefir tüketimi daha yararlı olacaktır. Yoğurt ve kefir probiyotik bakımından zengin besinler olduğu için bakterileri öldürür.

• Yüksek lif ve omega 3 içeriğine keten tohumu mide şişkinliği ve kabızlığı önlemenin yanı sıra mide ağrısında da oldukça yararlıdır.

• Sindirim sistemini yatıştıran zencefil çayını düzenli olarak tüketilmesi de mide sorunlarını giderir.

• Ağrılarla birlikte ishal sorunu olanlar bol bol su içmelidir. Çünkü ishal vücuttaki suyun azalmasına neden olmaktadır.

MİDE AĞRISI NEDEN OLUR?

Mide ağrısı birçok farklı sebep yüzünden meydana gelebilir. Bunlardan bazıları ; stres, gıda maddelerine kaşı gelişen alerjik durumlar, mide kanseri, gastrit, reflü gibi mide hastalıkları, hormonal değişiklikler, psikolojik problemler, aşırı yemek yeme, mideyi aşırı doldurma, uzun süre aç kalma, aşırı yağlı yemekler, aşırı baharatlı yemekler, enfeksiyonlar, alkol ve sigara gibi zararlı alışkanlıklar, mide ile yemek borusu arasındaki kapakçıkta yaşanan hasarlar sonucu oluşan reflü belirtileri de mide ağrısına yol açabilir. Hamilelik de mide ağrısı nedenleri arasındadır. Rahmin büyüyüp mideye yaptığı baskı, hormonsal değişimler, enfeksiyonlar hamilelikte mide ağrısı sebepleri arasındadır.

MİDE AĞRISI NEDİR?

Çeşitli nedenlerden dolayı oluşan mide ağrısı, karın bölgenizde bulunan organlarda normalden farklı bir durum olduğunu işaret eder. Bazen nedeni açıkça belli olan bazen de sebebi bilinmeyen ağrılarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Birçok sebebi olabilen mide ağrısı, en sık görülen yediğiniz yemeğin dokunması ya da gaz yapması gibi durumlardan kaynaklanabilir. Ne kadar önemsenmese de dikkat edilmesi gereken bir rahatsızlıktır. Ciddi ve uzun soluklu ağrılarla karşılaşan kişilerin kesinlikle doktora görünmesi ve gerekli tetkikleri yaptırması önerilir.

MİDE AĞRISI TEDAVİ YÖNTEMLERİ

Mide ağrısı tedavisi için ağrıya neden olan faktörleri ortadan kaldırmak gerekir. Bu durumda mide ağrısına iyi gelen ilaçların kullanımı ya da mide ağrısına iyi gelen yiyecekler tüketmek çözüm yolu olabilir. Aynı zamanda şifalı bitkilerle yapılan tedaviler ile mide ağrısı hafifletip giderebilirsiniz.

Mide ağrısına neden olan sebepleri ortadan kaldırmak için ilaç kullanarak tedavi olmak istiyorsanız mutlaka doktora görünmelisiniz. Doktor gözetiminde olmadan kesinlikle ilaç kullanmamalısınız. Doktor gözetiminde tedavi olmak bitkilerle yapılan tedavilerden daha kesin çözüm sunacaktır. Her hastalıkta olduğu gibi erken teşhis, mide ağrısının ileride daha büyük sorunlara dönüşmesini engeller. Bu nedenle tüm hastalıklarımızda olduğu gibi mide ağrısında da bir doktora görünmek iyileşmede en doğru yöntemdir.

MİDE AĞRISINDA HANGİ BÖLÜME GİDİLİR?

Midesi ağrıyan kişiler öncelikle iç hastalıkları ve gastroenterolojiye başvurabilir. Her iki branşta da ilk başta ağrının ayırıcı tanısı denilen değerlendirmeyi ve kişinin genel muayenesi yapılır. Bu muayenede kişinin ağrıları ve şikayetleri; "Gece uyandırıyor mu?", "Kişi aspirin ailesi ağrı kesicilerden kullanıyor mu?" veya "Bu duruma eşlik eden başka bir hastalığı var mı?" gibi sorular sorulur. Bu sorulara verilen cevaplara göre hasta, tanı yöntemlerine yönlendirilir. Ağırlıklı olarak mide rahatsızlığı düşünülüyorsa, tabii ki endoskopik yöntemle ağrının nedeni öğrenilmeye çalışılır ya da ultrason, tomografi ve diğer kan tahlilleriyle kişinin şikayetine yönelik tanı konmaya çalışılır.