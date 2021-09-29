Microsoft, Xbox konsollarında Xbox Cloud Gaming'i test etmeye başladı - Haberler
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Microsoft, Xbox konsollarında Xbox Cloud Gaming'i test etmeye başladı

Haberler.com / Yakupcan Aydemir - Haberler | Gamegar
Microsoft, Xbox konsollarında Xbox Cloud Gaming'i test etmeye başladı

Beta aşamasında olan Xbox Cloud Gaming hizmeti yakında Microsoft kullanıcılarını da kapsayacak.

Microsoft, Xbox Cloud Gaming (xCloud) entegrasyonunu Xbox konsollarıyla test etmeye başlıyor. Alpha Skip-Ahead ve Alpha halkalarındaki bazı Xbox Insider'lar, bir Xbox Game Pass oyununda başlata tıklamanıza ve hemen yayınlamanıza olanak sağlayan bir özellik olan xCloud entegrasyonuna bugün erişebilecek.

Bu yeni Xbox Cloud Gaming'i Xbox sahiplerinin oyunları tamamen indirmeden ve gelecekte satın almadan önce demo yapmadan veya denemeden önce oynamanıza izin verecektir. Bu ilk Xbox Cloud Gaming entegrasyonunun bir parçası olarak 100'den fazla Xbox Game Pass oyunu mevcut olacak ve Xbox oyuncuları oyuncuları arkadaş daveti gönderir göndermez çok oyunculu olarak oynayabilecekler.

Microsoft, Xbox konsollarında Xbox Cloud Gaming'i test etmeye başladı

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Xbox Cloud Gaming ile uyumlu oyunlar yanlarında bir bulut simgesi ile görünecek ve bunları anında yayınlayabileceğinizi gösterecektir. Microsoft, Xbox Cloud Gaming'in normal web yayınlarını destekleyecektir.

Microsoft, Xbox konsollarında Xbox Cloud Gaming'i test etmeye başladı

Microsoft bugün "Alpha Skip-Ahead ve Alpha Insiders'ın rastgele bir alt kümesi" ile testlere başlıyor ve şirket zamanla diğer testçilere de Xbox Cloud Gaming'i dağıtacak.

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Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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