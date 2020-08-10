Microsoft'un uygun fiyatlı konsolu Xbox Series S doğrulandı Xbox Series S oyun kumandası tasarımı bir Twitter kullanıcısı tarafından paylaşıldı. Xbox Series X detayları, Xbox Series S nedir, detayları neler? Xbox Series S fiyatı ne kadar?

Microsoft'un uygun fiyatlı bir konsol üzerinde çalıştığı daha önce sızdırılmıştı fakat Microsoft tarafından onaylanmamıştı. Sızdırılan kol ile bu konsolun varlığı da kesinleşmiş gibi duruyor. Bir satışı sitesi Xbox Series X ve Xbox Series S için kullanılabilecek kolun 35 dolara satın alındığını da belirtti.

XBOX SERIES X DETAYLARI

Yeni nesil konsol, her biri 3.8 GHz hızında çalışan sekiz çekirdekli özel 7 nm AMD Zen 2 işlemci ve toplam 12 teraflops AMD RNDA 2 ekran kartı ile güçlendirildi.

16 GB GDDR6 bellek kullanan yeni nesil konsol, çok yüksek hız sunan 1TB boyutunda özel NVME SSD depolama birimine sahip.

4K UHD Blu-Ray optik sürücü bulunan ve dahili depolamasına ayrı olarak takılan 1 TB harici kart ile artırılabilir bir konsol.

Ray Tracing desteği ile ışık oyunları sunar.

XBOX SERIES S NEDİR, DETAYLARI NELER? FİYATI NE KADAR?

Microsoft'un daha uygun fiyatlı olarak tasarladığı iddia edilen konsol doğrulandı. Yeni nesilde ikinci oyun konsolu olan bu görseller ilk olarak Zak S isimli Twitter kullanıcısının Series S konsoluna ait olduğunu ifade ettiği bu oyun kumandasını paylaşmasıyla ortaya çıktı.

Robot White adlı oyun kumandası, Xbox One oyun kumandası ile benzer özelliklere sahip. Series S için tasarlanan kolun sol tarafında bir D-Pad yer alıyor. Ayrıca bir paylaş düğmesi de görülüyor.

Resmi bir açıklama gelmese bile kutulu bir ürün olduğu için varlığı yakında doğrulanır. Ayrıca, Xbox Series S bu ay tanıtılabilir.

Xbox Series S'in uzun süredir "Lockhart" olarak anılan Xbox modeli de olabilir. Bu konsolun uygun fiyatlı olması da bekleniyor. "Lockhart" isimli konsol 7.5 GB RAM özelliğine, 4 teraflop gücünde olan grafik ünitesine ve Xbox Series X'te kullanılan CPU birimine ev sahipliği yapacak.

AMD Zen 2 işlemcisi ile güçlenen konsolun fiyatı da 200 dolar olabilir.