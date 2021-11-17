Microsoft Flight Simulator'ın Reno Air genişlemesinde yarış modu ekleniyor

Windows PC ve Xbox Series X'teki Microsoft Flight Simulator'a beş yeni uçak, sekiz yeni havalimanı ve topluluk tarafından istenen diğer yeni özellikler ekleyecek büyük bir güncelleme geliyor. Microsoft ve geliştirici Asobo Studio güncellemeyi getiriyor. Microsoft Flight Simulator: Game of the Year Edition, 18 Kasım'da çıkış yapacak.

Stihl Ulusal Şampiyonası Hava Yarışları olarak da bilinen Reno Hava Yarışları, Federal Havacılık İdaresi'nin insanların gerçek hayatta yapmasına izin verdiği gerçek bir yarıştır. Pilotlar, küçük spor çift kanatlı uçaklardan savaş jeti eğitmenlerine kadar çeşitli uçak türlerinde 12 kilometreye kadar değişken bir rota etrafında tur atarlar. Ana etkinlik Sınırsız Sınıf olarak adlandırılır ve saatte 800 kilometreye yaklaşan hızlarda İkinci Dünya Savaşı dönemi savaş uçaklarına sahiptir.

Eklenecek yeni uçakları ABD ve Avrupa'daki yeni havaalanlarını götürebileceksiniz. İşte Microsoft Flight Simulator Game of the Year Edition ile eklenen sekiz yeni havalimanı.

ALMANYA

Leipzig/Halle Airport (EDDP)

Allgäu Airport Memmingen (EDJA)

Kassel Airport (EDVK)

İSVİÇRE

Lugano Airport (LSZA)

Zurich Airport (LSZH)

Luzern-Beromunster Airport (LSZO)

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ

Patrick Space Force Base (KCOF)

Marine Corps Air Station Miramar (KNKX)

MICROSOFT FLIGHT SIMULATOR RENO AIR YARIŞ FRAGMANI

Yakupcan Aydemir Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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