Microsoft Flight Simulator'ın beklenen genişlemesi ertelendi

Oyuncuların Top Gun: Maverick filminden Pete "Maverick" Mitchell olarak uçabilecekleri Microsoft Flight Simulator için planlanan Top Gun genişlemesi ertelendi.

Microsoft Flight Simulator, Temmuz 2020'deki lansmanından bu yana olağanüstü bir başarı elde etti. Pandemi nedeniyle dünyayı dolaşmanın büyük ölçüde sınırlı olduğu bir dönemde piyasaya sürülen uçuş simülasyonu hem eleştirmenlerden hem de oyunculardan büyük bir beğeni toplamıştı.

Microsoft Flight Simulator için gelecek olan yeni Top Gun genişlemesi, Top Gun: Maverick filminin değiştirilen tarihine uyması için ertelendi.

COVID-19 VAKALARINDAKİ ARTIŞ, YAPIMI İLE BİR TARİHE ERTELEDİ

Microsoft Flight Simulator için Top Gun genişlemesi, film ile birlikte yayınlanacaktı. Ancak, Paramount film stüdyosu COVID-19 vakalarındaki ani artış ve delta varyantı endişeleri ile Top Gun: Maverick'i 2022 yılına erteledi.

Oyun stüdyosu, Microsoft Flight Simulator'e, filmde yer alan bazı jetleri ve konumları eklemeyi düşünüyordu. Bunun dışında Top Gun genişlemesi ile ilgili çok fazla detaya yer verilmedi. Oyunun ekibi bir blog yazısında, "Gelecekte daha fazla bilgi paylaşmayı dört gözle bekliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Microsoft, Xbox Series X | S için Flight Simulator'ın lansmanının yanı sıra Top Gun genişlemesini de duyurmuştu. Genişleme özelinde yayınlanan fragman, oyuna eklenen birtakım jetlere ve yeni eklenen uçak gemisine bir ön bakış sağlıyor.

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