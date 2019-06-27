Microsoft Excel, Kötü Amaçlı Yazılımların Yeni Hedefi Oldu

Güvenlik araştırmacıları, Microsoft Excel içindeki Powe Query özelliğini kullanarak zararlı kodları en az etkileşimle çalıştırmanın yolunu buldu. Power Query, en temelinde farklı kaynaklarda veri bulmayı, verileri bağlamayı, birleştirmeyi ve dönüştürmeyi sağlayan bir özelliktir. Siz bu veriyi başka bir dosyadan, örneğin uzak bir sunucudaki Access veri tabanından çekebilirsiniz.

Aslında çok işlevli bir özellik olan Power Query, günümüzdeki Excel versiyonlarında bütünleşik olarak vardır. Eski versiyonlara da eklenti olarak indirilebiliyor.

Yöntem, özünde hasarlı bir Excel dosyası oluşturmaya dayanıyor. Zararlı yazılım başka uzak bir noktaya yükleniyor, Excel dosyası açıldığında Power Query sayesinde o zararlı yazılım bağlanan makineye çekiliyor Yöntem, güvenlik uyarılarını da rahatça aşıyor, sistemler zararlı olabilir uyarısı vermiyor.

Microsoft, 2017 yılında da DDE konusunda sıkıntı yaşamıştı. O dönemde yama çıkarmayı reddeden Microsoft, bu defa da aynı davranışı sürdürdü. Microsoft, kişilerin DDE (Dynamic Data Exchange) özelliğini devre dışı bırakmalarını istedi. Teknik olarak Power Query de DDE üzerine inşa edildi.