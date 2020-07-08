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Microsoft'a Göre Xbox Series X Oyun Yükseltmeleri Ücretsiz Olmalı
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Microsoft'a Göre Xbox Series X Oyun Yükseltmeleri Ücretsiz Olmalı

Microsoft'a göre Xbox Series X oyun yükseltmeleri ücretsiz olarak sunulmalı. Smart Delivery özelliği bu noktada önemli rol oynayacakmış gibi görünüyor.

Microsoft'a Göre Xbox Series X Oyun Yükseltmeleri Ücretsiz Olmalı
08.07.2020 18:44 | Son Güncelleme: 08.07.2020 19:42

Microsoft'a göre Xbox Series X oyun yükseltmeleri ücretsiz olarak sunulmalı. Smart Delivery özelliği bu noktada önemli rol oynayacakmış gibi görünüyor.

Amerika menşeli yazılım devi de aynı Sony gibi oyuncuların mevcut nesilden yeni nesle geçişlerini hem hızlandırmak hem de kolaylaştırmak için elinden geleni yapmaya çalışıyor. Geçtiğimiz sene Xbox Series X ile ilgili ilk detaylar paylaşıldığında, Smart Delivery (Akıllı Teslimat) adında bir özellikten bahsedilmişti. Bu özellik sayesinde, bir oyunu bir defa satın almanız yetiyordu. Herhangi bir oyunun Xbox One versiyonunu almışsanız, Xbox Series X versiyonuna ücretsiz yükseltme imkanının tanınacağı açıklanmıştı.

Xbox Series X Oyun Yükseltmeleri Ücretsiz Olmalı

Microsoft'un yeni nesil konsol fikirlerine ulaşan kimi kaynakların Video Games Chronicle sitesine aktardıklarına bakılırsa, nesil geçişine denk gelen oyunlar üzerinde çalışan üçüncü parti şirketlerden, oyunlarını ücretsiz aktarmaları istendi.

Ancak tabii ki üçüncü parti şirketler mutlak suretle teşvik yönünde hareket etmek durumunda değiller. Smart Delivery sistemi Xbox Game Studios çatısı altındaki stüdyoların bütün oyunlarında bulunacak olsa da üçüncü parti şirketlerin tercihine bırakılıyor.

Hatırlayacağınız üzere daha önceden Video Games Chronicle sitesine konuşan Microsoft sözcüsü, "Geliştiriciler ve yayıncılar nihai olarak oyunlarını nasıl sunacaklarına karar verebilecekler ve ihtiyaçları doğrultusunda en iyi deneyimin sunulabilmesi için onlarla birlikte çalışacağız." yorumunda bulunmuştu. Bu bağlamda dijital versiyonlar için Microsoft Store üzerinden indirimli olarak ve fiziksel sürümler için de perakendeci promosyonları ile geçiş sağlayabilecekler.

Smart Delivery özelliğinin geriye uyumluluktan ayrı olduğunu da söyleyelim. Öyle ki, bu özellik sayesinde mevcut nesildeki oyunlar Xbox Series X sürümüne yükseltildiğinde, yeni nesil konsolun sunduğu performans anlamındaki imkanlardan da bir dereceye kadar yararlanabilecekler ama Işın İzleme teknolojisi gibi özellikler söz konusu olamayacak.

Şu anlık Smart Delivery özelliğini destekleyecek olan oyunlar Assassin's Creed Valhalla, Call of the Sea, Chorus, Cyberpunk 2077, Destiny 2, DIRT 5, Metal: Hellslinger, Scarlet Nexus, Second Extinction, The Ascent, Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 ve Yakuza: Like a Dragon olacak ama ilerleyen süreçte bu listenin genişleyeceğinden eminiz.

Diğer yandan, Electronic Arts da Dual Entitlement benzeri bir sistem kullanacak. Sıradaki Madden NFL 21 ve FIFA 21 oyunlarının PlayStation 4 veya Xbox One versiyonlarını aldığınızda, PlayStation 5 ve Xbox Series X sürümlerine ek bir ücret ödemeden geçiş yapabileceksiniz.

Kaynak: Tamindir

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