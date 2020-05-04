Mıcır yüklü kamyon devrildi, sürücüsü sıkışarak can verdi
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Mıcır yüklü kamyon devrildi, sürücüsü sıkışarak can verdi

Mıcır yüklü kamyon devrildi, sürücüsü sıkışarak can verdi
04.05.2020 12:31 | Son Güncelleme: 04.05.2020 12:49

Bursa'da mıcır yüklü kamyonun devrilmesi sonucu araç sürücüsü sıkışarak can verdi. Devrilen kamyon ise ancak vinç yardımıyla kaldırılabildi.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde mıcır yüklü kamyonun devrilmesi sonucunda araç sürücüsü sıkışarak hayatını kaybetti. Yan yatan kamyon, olay yerine gelen vinç yardımıyla kaldırıldı.

KAMYON, VİNÇ YARDIMIYLA KALDIRILDI

Gemlik'te otoyol çıkışında meydana gelen kazada mıcır yüklü kamyon devrildi. Kazada tır sürücüsü 59 yaşındaki Muhammed Adnan Yiğit araç içinde sıkışarak hayatını kaybetti. Vinç yardımı ile kamyon olay yerinde kaldırılırken, sürücünün Mustafa Kemal Paşa ilçesinden yüklediği mıcırı Gemlik'te bulunan taş ocağına getirdiği öğrenildi.

SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada sıkışarak hayatını kaybeden sürücü Yiğit itfaiye ekiplerinin uzun gayretleri sonucu çıkartıldı. Kaza ile alakalı soruşturma devam ederken, talihsiz sürücünün cenazesi savcı incelemesinin ardından Gemlik Devlet hastanesine morguna kaldırıldı.

Kaynak: İHA

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