Michy Batshuayi kimdir? Michy Batshuayi kaç yaşında, nereli, mevkiisi ne?

Beşiktaş, Chelsea'den Michy Batshuayi'yi renklerine bağladığını resmen açıkladı. "Batsman" lakaplı futbolcuyu 1 yıllık kiralayan siyah-beyazlılar, transferi özel bir videoyla duyurdu. Peki, Michy Batshuayi kaç yaşında, nereli, mevkiisi ne? Michy Batshuayi kimdir?

Beşiktaş golcüsüne kavuştu. Siyah-beyazlılar, Chelsea forması giyen Michy Batshuayi'yle kiralık olarak 1 yıllık sözleşme imzalandığını KAP'a bildirdi. Gelişme sonrası Michy Batshuayi kimdir? Michy Batshuayi kaç yaşında, nereli, mevkiisi ne gibi konular merak edildi.

MİCHY BATSHUAYİ KİMDİR?

Doğum tarihi: 2 Ekim 1993

Kaç yaşında: 27yaşında

Nereli: Brüksel, Belçika

Boy: 1,85 m Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

Kilo: 91 kg Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

İLK YILLARI

Futbola 2003-2004'te RFC Evere'de başladı. 2004-2005'te Schaarbeek forması giydikten sonra 2005-2006 sezonunda Brussels'e geçti. 2006-2007 sezonunda Anderlecht'te denendi, sonrasında Brussels'e geri döndü. 2007-2008 sezonunu burada geçirdi.

STANDARD LİÈGE

2011-2012 sezonu öncesi R. Standard de Liège'e transfer oldu ve profesyonel sözleşmeye imza attı. Michy Batshuayi; 2011-2012 sezonunda Belçika Ligi'nde (Jupiler Pro League) (5'i Playoff) toplam 23 maça çıktı, bu maçlarda 6 gol attı. Şampiyonlar Ligi Ön Elemesi'nde 1 maça çıktı; gol atamadı, asist yapamadı. Avrupa Ligi'nde 7 maça çıkarken, bu maçlarda 1 gol attı. Beker van België'nda (Beker van Belgie) 2 maça çıktı, 2 gol attı. 2012-2013 sezonunda ligde toplam 34 maça (12'si Playoff) çıkarken; 12 gol attı, 5'te asist yaptı. Beker van België'nda (Beker van Belgie) 2 maça çıkarken; gol atamadı, asist yapamadı. 2013-2014 sezonunda Avrupa Ligi Ön Elemeleri'nde 4 maçta 1 gol, 2 asist, Avrupa Ligi'nde 6 maçta 1 gol, 1 asist, Belçika Ligi'nde (Jupiler Pro League) 29 maçta 18 gol, 3 asistle oynayan Batshuayi, Beker van België'nda (Beker van Belgie) ise 1 maça çıktı. Ligde 30 maçın 29'unda forma giyerken; 26'sında ilk 11'de sahaya çıktı, 3 kere de sonradan oyuna girdi. Avrupa Ligi Ön Elemeleri'nde 4 maçta da forma giyerken; 3 kere ilk 11'de sahaya çıktı, 1 kere de sonradan oyuna girdi. Avrupa Ligi'nde 8 maçın 6'sında forma giyerken; 3 kere ilk 11'de sahaya çıktı, 3 kere de sonradan oyuna girdi.

MARSEİLLE

2014-15 transfer döneminde ise Marcelo Bielsa'nın çalıştırdığı Olympique de Marseille takımına 6M Euro bonservis ile transfer oldu.