Michel Platini'ye Kötü Haber

İsviçre Federal Mahkemesi, UEFA'nın eski başkanı Michel Platini'nin futboldan men cezasına yönelik yaptığı itirazı reddetti ve kararı onadı



Reuters'ın haberine göre İsviçre yargısının en üst seviyesi olan Federal Mahkemesi, Michel Platini'nin 4 yıllık men cezasını onadı.



FIFA Etik Komitesi, Michel Platini'ye 2011'deki FIFA seçimlerinde 2 milyon İsviçre Frangı alması gerekçesiyle 4 yıl men cezası vermişti.