Mican filmi nerede çekildi sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Memleket Hikayeleri kuşağının bu haftaki hikayesi Giresun yöresine ait "Mican" türküsünün öyküsünü ele alan Mican filmi nerede çekildi? Mican ne zaman, kaç yılında çekilmiştir? Mican filmi konusu ve oyuncuları

MİCAN FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Giresun'un şirin bir köyünde öğretmenlik yapan Mican, köyün güzel kızı Selvi'ye sevdalıdır. Askere çağrılan genç, elini çabuk tutar ve köyün muhtarı ile birlikte Selvi'yi babasından istemeye gider. Genç kızın babası Kör Süleyman Mican'ın askerlik durumundan memnun olmasa da Selvi'yi Mican'a verir.

Fakat Mican'ın askere gitmesini fırsat bilen Süleyman fındık bahçeleri karşılığında kızını bir başkasına verir. Olaydan haberdar olan Mican asker ocağından kaçarak köye gelir. Kahvede çıkan tartışmada Süleyman bir çay bardağının boynunu kesmesi sonucu ölür. Olayın verdiği panikle dağlara doğru kaçan Mican ayağı takılarak düşer ve bayılır. Eşkıyalar tarafından bulunan delikanlı geri dönmekten korktuğu için gruba katılır ve bir süre sonra da lider olur.

Giresun'a maden aramak için gelen Patricia'yı dağda gören Mican genç kıza sevdalanır. Patricia'nın kardeşi Jose'yi ülkeyi terk etmesi için tehdit eder ve madeni basacağını söyler. Jose, Kel Seyit ve askerlerle işbirliği yaparak asker kaçağı Mican'a pusu kurar.

Çıkan çatışmada Patricia'yı kurtarmak için kendini ateşe atan Mican'ı zor bir sınav beklemektedir…

MİCAN FİLMİ OYUNCULARI

Ümit Tombak, Gülşah Şahin, Selin Altay, Mehmet Tepe, Fahri Aktürk, Ayhan Eroğlu, Ebru Gullik

MİCAN NE ZAMAN ÇEKİLMİŞTİR?

Film, 2006 yapımıdır.

Yönetmen: Zeynep Tor

Senaryo: Hayriye Ersöz

Müzik: H. Avni Uygun

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