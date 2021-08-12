MiaFitz kimdir? Gözde Demiral kimdir, kaç yaşında? MiaFitz Gözde Twitch hesabı!
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MiaFitz kimdir? Gözde Demiral kimdir, kaç yaşında? MiaFitz Gözde Twitch hesabı!

MiaFitz kimdir? Gözde Demiral kimdir, kaç yaşında? MiaFitz Gözde Twitch hesabı!
Haberler.com / Talha Eker - Haberler | Gamegar

Oyuncuların ve oyun tutkunlarının buluştuğu popüler Twitch platformunda Türkiye'nin başarılı yayıncıları arasında yer alan MiaFitz adıyla bilinen Gözde Demiral kimdir? MiaFitz ismi nereden geliyor? Gözde MiaFitz Twitch ve sosyal medya hesapları!

Türkiye'nin sevilen ve başarılı yayıncılarından olan Gözde Demiral, sosyal platformlarda MiaFitz adını kullanmakta. Popüler yayınca Gözde Demiral kimdir? MiaFitz Gözde Twitch hesabı nedir?

GÖZDE DEMİRAL MIAFITZ KİMDİR?

Türkiye'nin popüler kadın yayıncısı, Gözde Demiral (MiaFitz) 1998 yılında doğdu. Aslen İzmir doğumlu olan Gözde, İzmir Ekonomi Üniversitesi, Sinema ve Dijital Medya Bölümü'nden mezun olmuştur. Twitch platformu üzerinden yayınlar yapan Gözde Demiral, (miafitz) isimli kanalın sahibidir. 7 yaşından itibaren uzun süre tiyatro ile ilgilense de ilerleyen süreçte bazı nedenlerden dolayı 2017 senesinde tiyatroyu bırakmıştır.

2018 yılında gerçekleştirilen "Oyunun Yıldızları" ödül töreninde, adaylardan birisi olan MiaFitz 'Yılın Kadın Yayıncısı' ödülünü kazanmıştır.

2019 yılında Tv8 ekranlarında yayın hayatına başlayan Acun Ilıcalı'nın yeni yarışma programı Exatlon Challenge'ın yarışmacı kadrosuna dahil olan Gözde, yarışmanın iddialı isimlerinden birisi olmuştur.

Gözde Demiral kullanıcı adının neden MiaFitz olduğunu ise şu şekilde açıklıyor;

"Mia Fitz ismini yaklaşık 5 sene önce blog olarak kullanacağım bir Instagram hesabı açarken seçtim. Mia sevdiğim bir isim ancak sadece Mia'yı alamayacağım için bir soyad uydurmam gerektiğini düşündüm. Ve düşünürken F. Scott Fitzgerald'ın bir kitabı çarptı gözüme. Kendisi en sevdiğim yazarlardan birisi. Dedim ki neden kısaltıp Fitz'i kullanmayayım? Ve ismim bu şekilde ortaya çıktı. Garip bir şekilde bu ismin hayatımın her zaman bir parçası olacağını hissediyordum. Twitch yayıncılığına başlama kararını ise 2017 yılında katıldığım Gaming İstanbul fuarında aldım. Fuara gittiğimde sadece fuardaki röportajlardan ve sunuculuktan sorumluydum. Orada bir stantta tanıştığım bir kişi bunu yapmam gerektiğine ikna etti ve fuarın üstünden 6 ay geçtikten sonra anca başlayabildim. Hikâyesi tam olarak bu."

MIAFITZ GÖZDE DEMİRAL'IN KAÇ ABONESİ VAR?

Twitch'te 704 bin'den fazla takipçisi olan MiaFitz, platformda yayın açtığında yüksek izlenme sayılarına ulaşabiliyor. Twitch'teki kullanıcı adı MiaFitz'dir. Ek olarak YouTube'da 82 bin'den, Instagram'da 518 bin'den, Twitter'da ise 48 bin'den fazla takipçisi vardır.

MiaFitz Twitch

MiaFitz YouTube

MiaFitz Instagram

MiaFitz Twitter

Gündem Editörü - Talha Eker
Talha Eker
Gündem Editörü
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