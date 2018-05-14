Mı5 Başkanı: Işid Avrupa'yı Hala Tehdit Ediyor

İngiltere İç İstihbarat Servisi (MI5) Başkanı Andrew Parker, IŞİD'in Orta Doğu'da yaşadığı kayıpların ardından Avrupa'da "tahrip edici ve karmaşık" saldırılar düzenlemeyi planladığını söyledi.

Parker, Almanya'nın başkenti Berlin'de gerçekleştirilen üst düzey güvenlik yetkilileri toplantısında, "Demokratik sistemlerimizin gücü ve Avrupalı partnerlerimizle paylaştığımız değerlerimiz sayesinde bu tehditlerin üstesinden geleceğimize eminim" ifadesini kullandı.

Parker, İngiltere dışında gerçekleştirdiği ilk kamu açıklamasında, 2017 yılında gerçekleşen Westminster saldırısından beri İngiltere'de 12 saldırının önlendiğini duyurdu.

Parker'ın bu açıklamasıyla beraber İngiltere'de 2013 yılından beri engellenen saldırı sayısı 25'e çıktı.

Cumartesi günü Paris'te düzenlenen bıçaklı saldırıda bir kişi ölmüş, dört kişi yaralanmıştı. Saldırıyı IŞİD üstlendi.

Parker, İngiltere ve Avrupa'nın etkili işbirliğinin bu saldırıları önlemek için önemli olduğunu vurguladı.

Rusya'yı kınadı

İngiliz istihbarat yetkilisi, Rusya için ise 'yaydığı tehditler ve düşmanca davranışlarıyla Avrupa demokrasilerinin altını oymaya çalıştığını' söyledi.

Parker aynı zamanda Rusya'yı Salisbury'de gerçekleşen zehirlenme olayı dolayısıyla kınadı.

4 Mart'ta İngiltere'nin Salisbury kentinde eski Rus casus Sergey Skripal ve kızı, gittikleri bir restoranda sinir gazına maruz kalmaları sonucu komaya girmişti.



Baba kızın sağlık durumu ilerleyen süre içerisinde toparladı.

Parker, Rusya'nın uluslararası kuralları açık bir şekilde ihlal ettiğini ve böyle giderse uluslararası toplumdan gittikçe daha çok izole edileceğini söyledi.