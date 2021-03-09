Mi Wi-Fi Range Extender Pro nedir? Mi Wi-Fi Range Extender Pro ne işe yarar? Mi Wi-Fi Range Extender Pro fiyatları!

Mi Wi-Fi Range Extender Pro bilgisayara nasıl bağlanır? Mi Wi-Fi Range Extender Pro nedir? Mi Wi-Fi Range Extender Pro ne işe yarar? Mi Wi-Fi Range Extender Pro fiyatları!

Mi Wi-Fi Range Extender Pro bilgisayara nasıl bağlanır? Mi Wi-Fi Range Extender Pro nedir? Mi Wi-Fi Range Extender Pro ne işe yarar? Mi Wi-Fi Range Extender Pro fiyatları!

MI WI-FI RANGE EXTENDER PRO NEDİR?

Kablosuz Ağ Genişletici olarak bildiğimiz Range Extender'lar işimizi kolaylaştırmak için güzel ürünler. Mi Wi-Fi Range Extender PRO isimli ürün için hazırladığımız hem inceleme hem de nasıl kurulur bilgileri haberimizde yer almaktadır.

MI WI-FI RANGE EXTENDER PRO NEDİR, BİLGİSAYARA NASIL BAĞLANIR?

1-Cihazı prize takın. Işıklarının yandığından emin olun.

2- Daha sonra telefonunuzdan Mi Home uygulamasını indirin. Uygulama açıldığın oturum açmanız gerekmektedir. ( Eğer üye değilseniz üye olmanız gerekmektedir. )

3- Açılan ekranda Cihaz ekle butonuna dokunun ve cihazlarınız arasından Mi Wi-Fi Range Extender Pro'yu seçin.

4-Kablosu zağı girin ve şifrenizi yazın.

6- Mi Wi-Fi Range Extender Prosinyal yakınlaştırıcı için ev ya da ofis şeklinde konum tanımlayın.

7- Xiaomi Wifi Pro üzerindeki LED'in mavi olduğunu gördüğünüzde kurulum doğru bir şekilde tamamlanmıştır.