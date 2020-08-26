MHP Zara İlçe Başkanlığı'nda Yiğit, güven tazeledi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

MHP Zara İlçe Başkanlığı'nda Yiğit, güven tazeledi

MHP Zara İlçe Başkanlığı 13. Olağan Genel Kurulu'nda Erdem Yiğit güven tazeledi.

MHP Zara İlçe Başkanlığı'nda Yiğit, güven tazeledi
26.08.2020 09:25 | Son Güncelleme: 26.08.2020 10:20

MHP Zara İlçe Başkanlığı 13. Olağan Genel Kurulu'nda Erdem Yiğit güven tazeledi.

Zara Belediyesi Düğün Salonu'nda düzenlenen kongre, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Divan Başkanlığını MHP Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek'in yaptığı kongrede konuşan MHP Sivas İl Başkanı Özkan Turan Navruz, "Genel Başkanımızın ve genel merkezimizin almış olduğu karar ile ilçelerimizde tek liste ile genel kurula gidilmektedir. Kongremiz ilçemize, ilimize, camiamıza hayırlı olsun." dedi.

Belediye Başkanı Fatih Çelik ise "Gerçekleştirdiğimiz başarılı teşkilat çalışmaları neticesinde Milliyetçi Hareket Partisi olarak ilçemizde bir başarı kazandık. Bu başarıda emeği geçen Erdem Yiğit ve yönetim kuruluna teşekkürlerimi sunuyorum." diye konuştu.

İlçe Başkanı Erdem Yiğit de "Göreve gelir gelmez bir seçim süreci yaşadık, bu süreçte teşkilat olarak güzel bir çalışma yaparak istediğimiz sonucu aldık." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından gündem maddeleri görüşülerek, oylamaya geçildi.

Tek listenin yer aldığı oylamada delegenin oyunu alan Erdem Yiğit, ikinci kez ilçe başkan seçildi. Yönetim kurulu üyeliklerine de Sezai Yılmaz, Uğur Bozkurt, Medet Tek, Uğur Tekin, Muhlis Bedir, Fatma Taşçı, Ahmet Çelik, Kadir Ergüt, Mürsel Öztürk, Celil Çimen, Mehmet Erzurumluoğlu, Gökhan Yılmaz, Cengiz Coşkunalp, Veysel Cömert ile Nazmi Koca seçildi.

Kongreye AK Parti Zara İlçe Başkanı Ahmet Okur, BBP Zara İlçe Başkanı Mustafa Polat ile delegeler katıldı.

Kaynak: AA

Manşet

Haberler

Koronavirüs aşısının denendiği ilk kişiden haber var: Kendimi mükemmel hissediyorum Dünya
Koronavirüs aşısının denendiği ilk kişiden haber var: Kendimi mükemmel hissediyorum
Annesi birlikte yaşadığı kişi tarafından bıçaklanan çocuktan ders gibi sözler: Siz siz olun kadınları koruyun 3. Sayfa
Annesi birlikte yaşadığı kişi tarafından bıçaklanan çocuktan ders gibi sözler: Siz siz olun kadınları koruyun
Otobüste kadına tokat atan kişinin ifadesi ortaya çıktı: Şakalaşmak amacıyla böyle bir şey yaptım Güncel
Otobüste kadına tokat atan kişinin ifadesi ortaya çıktı: Şakalaşmak amacıyla böyle bir şey yaptım
Yırtıcı akbaba yanlışlıkla seyircilerin arasında daldı, anneanne ve torununu hastanelik etti Dünya
Yırtıcı akbaba yanlışlıkla seyircilerin arasında daldı, anneanne ve torununu hastanelik etti
Ayağına savcı isteyen uyuşturucu tacirinden güvenlik güçlerine küstah sözler: Terörist olup bekçilere mermi sıkacaksın 3. Sayfa
Ayağına savcı isteyen uyuşturucu tacirinden güvenlik güçlerine küstah sözler: Terörist olup bekçilere mermi...
Koronaya yakalanan Nihat Hatipoğlu için yapılan kötü yorumlar, oğlunu isyan ettirdi Güncel
Koronaya yakalanan Nihat Hatipoğlu için yapılan kötü yorumlar, oğlunu isyan ettirdi
Bayburt'ta pozitif vakaların bulunduğu ikametler şerit çekilerek karantinaya alındı
Bayburt'ta pozitif vakaların bulunduğu ikametler şerit çekilerek karantinaya alındı
Son yapılan ankette Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül'ü ikiye katladı
Son yapılan ankette Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül'ü ikiye katladı
Arkadaşının eşini otele davet etti! Koca, 'Harama göz diktin' deyip meydan dayağı attı
Arkadaşının eşini otele davet etti! Koca, 'Harama göz diktin' deyip meydan dayağı attı
Gaziantep'te tartıştıkları öğrenilen karı koca, intihar ederek hayatlarına son verdi
Gaziantep'te tartıştıkları öğrenilen karı koca, intihar ederek hayatlarına son verdi
Son Dakika: Sosyal medyada bebeğiyle yaptığı paylaşımlarla infial yaratan hesabın sahibi erkek çıktı! Gözaltına alındı
Son Dakika: Sosyal medyada bebeğiyle yaptığı paylaşımlarla infial yaratan hesabın sahibi erkek çıktı! Gözaltına alındı
Berat Albayrak'ın anlattığı fıkra konuk olduğu canlı yayına damga vurdu
Berat Albayrak'ın anlattığı fıkra konuk olduğu canlı yayına damga vurdu
Ev sahibi ile denk gelen hırsızlar güvenlik kamerasına yansıdı
Ev sahibi ile denk gelen hırsızlar güvenlik kamerasına yansıdı
Sağanak yağış geliyor! Meteoroloji 3 bölge için uyarı yaptı
Sağanak yağış geliyor! Meteoroloji 3 bölge için uyarı yaptı
28 yaşında ölen kadının ablasının anlattıkları kan dondurdu! Ölümün aydınlatılmasını istiyor
28 yaşında ölen kadının ablasının anlattıkları kan dondurdu! Ölümün aydınlatılmasını istiyor
Kamu personeli için getirilen uzaktan, dönüşümlü ve esnek çalışma nasıl olacak? İşte madde madde ayrıntıları
Kamu personeli için getirilen uzaktan, dönüşümlü ve esnek çalışma nasıl olacak? İşte madde madde ayrıntıları
Son Dakika: Kamu çalışanlarına uzaktan, dönüşümlü ve esnek çalışma hakkı tanındı
Son Dakika: Kamu çalışanlarına uzaktan, dönüşümlü ve esnek çalışma hakkı tanındı
AK Parti ve CHP iş birliği yaptı İstanbul'da Riva Deresi kurtuldu
AK Parti ve CHP iş birliği yaptı İstanbul'da Riva Deresi kurtuldu
Tecavüzle suçlanan uzman çavuş Musa Orhan tahliye edildi
Tecavüzle suçlanan uzman çavuş Musa Orhan tahliye edildi
Kim Kardashian, pembe renkli iddialı bikinisiyle objektiflere takıldı
Kim Kardashian, pembe renkli iddialı bikinisiyle objektiflere takıldı
İsmail Küçükkaya'dan Fatih Portakal paylaşımı: Yılın transferini eşin yaptı
İsmail Küçükkaya'dan Fatih Portakal paylaşımı: Yılın transferini eşin yaptı
Sel felaketinden geriye kalan çamurda, kimisi altınlarını kimisi veresiye defterini arıyor
Sel felaketinden geriye kalan çamurda, kimisi altınlarını kimisi veresiye defterini arıyor
Türkiye Futbol Federasyonu, genç oyuncuların oynayacağı B Takımlar Ligi'ni kuruyor
Türkiye Futbol Federasyonu, genç oyuncuların oynayacağı B Takımlar Ligi'ni kuruyor
Barcelona'dan ayrılma kararı alan Messi için Guardiola, devreye girdi
Barcelona'dan ayrılma kararı alan Messi için Guardiola, devreye girdi
Dizi oyuncusu Günnur Adıgüzel'in 500 bin lirası gasp edildi
Dizi oyuncusu Günnur Adıgüzel'in 500 bin lirası gasp edildi
Bursa'da gerçekleştirilen Fırtına-16 operasyonunda çok sayıda hap ve esrar ele geçirildi
Bursa'da gerçekleştirilen Fırtına-16 operasyonunda çok sayıda hap ve esrar ele geçirildi
Simge Sağın, havuz başındaki bikinili pozlarıyla büyük beğeni topladı
Simge Sağın, havuz başındaki bikinili pozlarıyla büyük beğeni topladı
MasterChef Türkiye'de eleme adayları belli oldu! Ayyüce ve Eray arasında gerginlik
MasterChef Türkiye'de eleme adayları belli oldu! Ayyüce ve Eray arasında gerginlik
Şehit çocuklarının küçük yaşta başlayan arkadaşlıkları evliliğe uzandı
Şehit çocuklarının küçük yaşta başlayan arkadaşlıkları evliliğe uzandı
Türk takımları, Şampiyonlar Ligi'ne direk katılamama tehlikesiyle karşı karşıya
Türk takımları, Şampiyonlar Ligi'ne direk katılamama tehlikesiyle karşı karşıya
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Süleyman Soylu Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Can Yaman Cem Yılmaz Demet Akalın Sertab Erener
Spor Ali Koç Jose Sosa Erol Bulut Hamza Hamzaoğlu Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Kaza İzmir Giresun Karadeniz
Şu an buradasınız: MHP Zara İlçe Başkanlığı'nda Yiğit, güven tazeledi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.8.2020 10:20:00. #1.15#
title