MHP Van İl Başkanı Güngöralp'ten 'askıda ekmek' kampanyasına destek
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MHP Van İl Başkanı Güngöralp'ten 'askıda ekmek' kampanyasına destek

20.10.2020 16:01 | Son Güncelleme: 20.10.2020 16:05
MHP Van İl Başkanı Güngöralp'ten 'askıda ekmek' kampanyasına destek

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Van İl Başkanı Salih Güngöralp 'askıda ekmek' kampanyasına destek verdi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Van İl Başkanı Salih Güngöralp 'askıda ekmek' kampanyasına destek verdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Ekmek fiyatlarındaki artışa dikkat edilmeli. Bu sebeple 'askıda ekmek' kampanyası başlatıyorum. Unutmayalım ki inancımız 'komşusu açken tok yatan bizden değildir' esasına dayanmaktadır" diyerek tüm Türkiye'de "askıda ekmek" kampanyası başlatmıştı. Bahçeli tarafından başlatılan "askıda ekmek" kampanyasına MHP Van İl Başkanlığı tarafından da büyük ilgi gösterildi. "Askıda ekmek" kampanyasına MHP Van İl Başkanı Salih Güngöralp de katıldı.

"Askıda ekmek" kampanyasına katılım sağlayan MHP Van İl Başkanı Salih Güngöralp, "Liderimiz tarafından başlatılan ve amacı yardımlaşma kültürünün yaygınlaşmasını sağlamak olan bu önemli kampanyayı devam ettirmeye kararlıyız. Bu önemli kampanyayı lekelemek için boş lakırdılar edenler var ama olsun bizim boş laflara, boş açıklamalara kulaklarımız kapalı. Bundan sonra her gün MHP Van İl Başkanlığı üyeleri kendi evlerine ekmek aldıklarında mutlaka askıya da ekmek bırakacaklar. Bu kampanyada herkes gücünün yettiği nispette katılım sağlayacak. Bu anlamda bu değerli kampanyaya katılım sağlayan herkese teşekkürlerimi iletiyorum" dedi. - VAN

MHP Van İl Başkanı Güngöralp'ten 'askıda ekmek' kampanyasına destek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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